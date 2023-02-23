مقتل قيادي بحركة طالبان بانفجار في كابول

لقي قائد في حركة طالبان الأفغانية مصرعه اليوم الخميس، جراء تفجير وقع عند نقطة تفتيش في منطقة "سرتبه كارته نو" بالعاصمة كابول، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "آماج نيوز" الأفغانية.

وقالت الوكالة نقلًا عن مصادر محلية، إنه "نتيجة انفجار وقع في نقطة تفتيش تابعة لحركة طالبان في منطقة سرتبه كارته نو، قتل قائد في الحركة يدعى سميع الله ميوند، كما أصيب مقاتل من هذه المجموعة".