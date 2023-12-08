قمة أبوجا تواجه تحديات كبيرة تحدد مصير "إيكواس"

تواجه قمة رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" تحديات كبيرة حيث سيتقرر مصير المجموعة بناء على القرارات التي ستتخذها تجاه مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

وستُعقد قمة رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في أبوجا بنيجيريا يوم الأحد المقبل، وستكون هذه القمة حاسمة بالنسبة لمستقبل المنظمة في المنطقة التي تواجه أزمة غير مسبوقة.

وكانت المنظمة في عين العاصفة منذ تغيير النظام في مالي في أغسطس/ آب 2020، وفرض عقوبات عليه لكن باماكو تجاهلتها.

كما شهدت بوركينا فاسو والنيجر انقلابين، وهددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بفرض عقوبات عليهما إذا لم تلتزما بجدول زمني للعودة إلى النظام الدستوري.