بايدن يسعى لإعادة العلاقات مع أفريقيا.. وغموض حول تسليم "أبو عجيلة"

سلطت أبرز الصحف العالمية الصادرة، اليوم الأربعاء، الضوء على "القمة الأمريكية الأفريقية"، والتي وصفتها بـ"قمة إعادة العلاقات المتدهورة" بين واشنطن والقارة السمراء.

وتطرقت الصحف للشأن الليبي، إذ كشفت أن الغموض يخيم على البلاد حول عملية تسليم متهم ليبي في القضية الشهيرة بـ"تفجير طائرة لوكربي" في عام 1988، للولايات المتحدة.

وفي أوكرانيا، تناولت الصحف تقارير تتحدث عن تزايد التورط الأمريكي في الحرب، بعد تقارير أفادت بأن واشنطن تستعد لإمداد كييف بنظام صواريخ "باتريوت".

قمة "إعادة العلاقات"

اعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن القمة "الأمريكية الأفريقية" التي انطلقت فعالياتها، أمس الثلاثاء، في واشنطن بمثابة خطوة لإعادة العلاقات بين واشنطن والقارة السمراء التي تراجعت إلى حد كبير خلال السنوات الماضية، مع تنامي النفوذ الروسي والصيني هناك.