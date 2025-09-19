تايلاند: تشكيل حكومة جديدة بعد عزل شيناواترا بأمر قضائي

أقر ملك تايلاند، اليوم الجمعة، مجلس وزراء جديدًا بقيادة رئيس الوزراء أنوتين شارنفيراكول، عقب أمر قضائي بعزل سلفه نتيجة انتهاك أخلاقي، وتصاعد الغضب العام بسبب نزاع حدودي مميت بين تايلاند وجارتها كمبوديا.

ومن المتوقع أن تتولى الحكومة الجديدة، التي تضم العديد من الأعضاء غير السياسيين، مهامها الأسبوع المقبل بعد أداء اليمين الدستوري أمام الملك ماها فاجيرالونجكورن، بحسب "أسوشييتد برس".

وكان البرلمان قد اختار أنوتين، زعيم حزب بومجايتاي، رئيسًا للوزراء الشهر الماضي، ليخلف بايتونجتارن شيناواترا، رئيسة حزب بو تاي، التي عزلت بعد ثبوت إدانتها بانتهاكات أخلاقية تتعلق بمكالمة هاتفية سياسية مع رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي، هون سين.

أخبار ذات علاقة السجن سنة لرئيس وزراء تايلاند السابق

وجاءت المكالمة بعد الاشتباك الحدودي بين تايلاند وكمبوديا في يوليو/تموز، الذي أسفر عن مقتل العشرات.

وشغلت معظم المناصب الوزارية التي تولاها أنوتين أعضاء من حزبه، إضافة إلى حزبي كلاتام وفالانج براشارات المدعوم من الجيش، واللذين يشكلان الجزء الرئيسي من حكومة الأقلية الائتلافية. وكان العديد من الوزراء المعينين حديثًا، بما في ذلك أنوتين نفسه، قد خدموا سابقًا في حكومة حزب فو تاي بعد الانتخابات العامة لعام 2023.

ولا يشغل حزب فو تاي أي منصب في الحكومة الحالية، وقد أعلن سابقًا أنه سيصبح حزبًا معارضًا.