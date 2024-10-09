وسط التصعيد.. إيران تدرس الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي

كشف عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي، أن بلاده تفكر جديًّا في الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.

وقال بروجردي، في تصريح له: "نفكر جديًا في الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، والبرلمان يتخذ خطوات في هذا الصدد"، لافتًا إلى وجود "قلق أمريكي" جراء تلك الخطوة.

وأضاف: "هذا القلق يرجع إلى أن مضمون هذه المعاهدة هو الالتزام بعدم بناء أسلحة نووية، وعندما تنسحب إيران منها فإنها لن تكون ملتزمة بهذه القضية".

وردًا على سؤال حول مدى احتمال انسحاب إيران من المعاهدة في حال وقوع هجوم محتمل من قبل إسرائيل، قال: أي شيء يمكن أن يحدث، والانسحاب خصوصًا فكرة جادة بين البرلمان وممثلي الشعب من أجل الدفاع عن المصالح الوطنية للبلاد".

وتابع: "استنادًا إلى المادة 10 من قانون معاهدة حظر الانتشار النووي، يحق لنا الانسحاب من هذه المعاهدة، التي أصبحنا عضوًا فيها طوعًا، إذا كان ذلك يتعارض مع المصالح الوطنية.

ووفقًا للمعاهدة، التي تعد إيران من أوائل الدول الموقعة عليها، تنقسم دول العالم إلى دول حائزة على الأسلحة النووية ودول غير حائزة، وتلتزم الدول الحائزة بخفض احتياطياتها، والدول غير الحائزة ملتزمة بعدم السعي وراء مثل هذه الأسلحة.

وتمت صياغة المعاهدة، التي نتجت عن "الحرب الباردة" وتداعياتها، في عام 1968، من قبل الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي (سابقًا) والمملكة المتحدة، للتوقيع عليها من قبل دول أخرى.

وانضمت للمعاهدة، التي دخلت حيز التنفيذ عام 1970، عشرات الدول بما في ذلك إيران، وهي معاهدة تقوم على 3 مبادئ، هي "نزع السلاح النووي وعدم انتشاره والاستخدام السلمي للطاقة النووية".