بلينكن يتوجه إلى أوروبا لحشد الدعم لأوكرانيا

توجّه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الاثنين، إلى أوروبا لحشد الدعم لأوكرانيا، في زيارة يمكن أن يصادف خلالها نظيره الروسي سيرغي لافروف.

ومن المقرر أن يجري بلينكن محادثات مع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل، بعد فترة أكثر من شهر تخللتها الحرب بين حماس وإسرائيل من جهة، والقمة الأمريكية الصينية من جهة أخرى.

ويتوقع أن يتوجّه بلينكن الأربعاء إلى جمهورية مقدونيا الشمالية لحضور اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وفق ما أفاد مسؤول الشؤون الأوروبية في الخارجية الأمريكية جيمس أوبراين.

وقال أوبراين للصحافيين: "نتوقع أن يجري نقاشات جيدة مع زملائنا في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن دعم أوكرانيا".

ولفت إلى أن جدول أعمال بلينكن قد يتغيّر، ولم يعلّق على مسألة إن كان سيفكّر في عقد اجتماع مع لافروف الذي طلب أن يُسمح له بحضور الاجتماع السنوي للهيئة الأمنية الأوروبية التي تعد روسيا عضوا فيها.