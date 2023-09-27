واشنطن تعلن قبول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء، عن انضمام تل أبيب إلى برنامج الإعفاء من تأشيرات الدخول الى الأراضي الأمريكية، والسماح للمواطنين الإسرائيليين بدخول الولايات المتحدة عبر المطارات والحدود البرية دون الحاجة الى تأشيرة مسبقة.

وفي بيان مشترك لوزير الخارجية الأمركي،أنتوني بلينكن، ووزير الأمن الداخلي الأمريكي، أليخاندرو مايوركاس، أكدا بأن إسرائيل استوفت كل الشروط المطلوبة وانضمت إلى قائمة الدول المعفاة من تأشيرات الدخول إلى أراضي الولايات المتحدة الأمريكية.

وحسب البيان، يمكن للإسرائيلي التسجيل بموقع إلكتروني (ESTA) قبيل 72 ساعة من السفر إلى الولايات المتحدة ويسمح له المكوث لمدة 90 يوما لأغراض سياحية وتجارية.

و يدخل إعفاء الإسرائيليين من تأشيرات الدخول حيز التنفيذ في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.

وكانت الخارجية الإسرائيلية، أعلنت أنه "من المتوقع أن تعلن واشنطن، هذا الأسبوع، عن إلغاء التأشيرات للإسرائيليين، وسيتمكن المواطنون الذين يحملون جواز سفر إسرائيليا، من السفر إلى الولايات المتحدة بتأشيرة إلكترونية مخفضة".

كما اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أن انضمام إسرائيل إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة، يعد "إنجازا سياسيا" مضيفا أن "الإعفاء من التأشيرة، سيساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل عام، والسياحة".

وكانت إسرائيل وافقت مسبقاً، على الشروط الأمريكية من أجل ضمها إلى برنامج الإعفاء من تأشير الدخول الأمريكية، والمتمثلة بتمكين الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية، والذين يحملون الجنسية الأمريكية من الدخول إلى إسرائيل ومغادرتها عن طريق مطار بن غوريون الدولي والمكوث في البلاد 90 يوما كسائحين.

وحسب تقارير إسرائيلة، يبلغ عدد الغزيين الذين تنطبق عليهم هذه التسهيلات 200 شخص فقط، وهم لا يشكلون خطرا أمنيا على إسرائيل.

وتنطبق هذه التسهيلات على لاجئين فلسطينيين من خارج الضفة والقطاع ويحملون الجنسية الأمريكية.