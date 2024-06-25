غوتيريش يرد على اتهامات إسرائيلية بمساعدة حماس

اتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إسرائيل، الاثنين، بنشر معلومات مضللة عنه خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من 8 أشهر مع حركة حماس في غزة.

وفي مؤتمر صحفي حول نزاهة المعلومات، قال غوتيريش: "سمعت نفس المصدر مرات عديدة يقول إنني لم أهاجم حماس قط، ولم أدن حماس قط، وإنني من أنصار حماس"، في إشارة إلى إسرائيل دون ذكرها بالاسم.

وأضاف: "أدنت حماس 102 مرة، منها 51 مرة في خطابات رسمية، والباقي على منصات تواصل اجتماعي مختلفة، دائماً ما تنتصر الحقيقة في النهاية".

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان إن "تنديدات غوتيريش هراء مقارنة بأفعاله"، مضيفاً أن "هدفه الوحيد هو مساعدة حماس على النجاة من هذه الحرب".

وأضاف: "نرى أنه من المشين أن يرفض الأمين العام الالتزام بمعايير الأمم المتحدة ويرسم صورة مشوهة للأحداث على الأرض، أنطونيو غوتيريش متواطئ في الإرهاب ويجب أن يستقيل اليوم".

وخلال الحرب الجارية في قطاع غزة ساءت العلاقات المتوترة بالفعل بين الأمم المتحدة وإسرائيل منذ فترة طويلة، واتهمتها إسرائيل بالتحيز ضدها كما اتهمت موظفي المنظمة بالعمل مع حماس ومسلحين آخرين.

وتحقق الأمم المتحدة في بعض من تلك الاتهامات، لكنها قالت في كثير من الحالات إنها لم تتلق أدلة من إسرائيل.