في القمة المنتظرة.. ماذا يريد شي من بوتين؟

يقول خبر نشرته وكالة "شينخوا" الرسمية الصينية، إن الهدف من زيارة شي جينبيغ إلى روسيا هو "تسهيل التنسيق الإستراتيجي والتعاون البراغماتي بين البلدين، وضخ قوة دفع جديدة في تنمية العلاقات الثنائية".

لكن ما أغفلته الوكالة هو، بالضبط، ما يمنح هذه القمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهمية قصوى، فالزيارة كما تجمع التقارير، هي محطة لاختبار المدى الذي يمكن أن تبلغه بكين في دعم موسكو، في مواجهة الغرب.

نحو عالم متعدد الأقطاب

ورغم أن شي زار روسيا نحو ثماني مرات منذ توليه الرئاسة، قبل عشر سنوات، غير أن زيارته هذه تحمل دلالات وعمقًا مختلفاً، فهي الأولى منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وتأتي في وقت تغرق فيه موسكو تحت ثقل العقوبات، وبعد يومين من صدور مذكرة توقيف بحق بوتين.

ومن هنا تكتسب الزيارة بعداً خاصاً، ذلك أن شي هو زعيم إحدى القوتين العظميين يزور حليفاً مثل بوتين، في سيناريو مشابه للزيارة التي قام بها قبل نحو شهر الرئيس الأمريكي جو بايدن الى كييف، رغم الاختلافات بين الحدثين.

وتتزامن الزيارة مع تصعيد غربي مماثل ضد الصين، ما يعني أن القمة ستولد انطباعاً بأنها ستعمل على تكثيف الجهود من أجل عالم متعدد الأقطاب لا تكون فيه الولايات المتحدة هي المهيمنة، وفقاً لتقارير.

وتأتي الزيارة كذلك في أعقاب النجاح الدبلوماسي الصيني في الوساطة بين الرياض وطهران، وهو ما يضفي مصداقية على دور وساطة مشابه قد تلعبه على مسار الحرب الأوكرانية، فالصين أصبحت، الآن، أكثر استعداداً للانخراط في تسوية قضايا إقليمية ودولية خارج حدودها.