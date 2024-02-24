كيف ارتدت هزات حرب أوكرانيا "دمارا" على العلاقات الروسية الأمريكية؟

فتح الصراع العسكري الضاري في أوكرانيا، الذي بدأ قبل عامين بالتمام، مرحلة نوعية جديدة تمامًا في العلاقات الروسية الأمريكية.

وأثر الصراع في قلب أوروبا ليس فقط على نظام العلاقات الاقتصادية والسياسية بين روسيا وأمركيا، بل وعلى العلاقات الاجتماعية والمشاعر، والبيئة السياسية، والمواقف الأيديولوجية.

وكانت "الطبعة الأولى" للاتحاد الروسي، التي ولدت عقب انهيار الاتحاد السوفيتي واستقلال روسيا الجديدة عن روسيا الاشتراكية السوفيتية "تغيرت جذرياً".

تاريخياً، لم تسقط العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة إلى هذا الدرك السحيق الذي هوت أليه في الوقت الراهن، لا في العهد القيصري ولا في العهد السوفيتي، حتى في عزّ احتدام الحرب الباردة.