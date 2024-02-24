كيف ارتدت هزات حرب أوكرانيا "دمارا" على العلاقات الروسية الأمريكية؟
فتح الصراع العسكري الضاري في أوكرانيا، الذي بدأ قبل عامين بالتمام، مرحلة نوعية جديدة تمامًا في العلاقات الروسية الأمريكية.
وأثر الصراع في قلب أوروبا ليس فقط على نظام العلاقات الاقتصادية والسياسية بين روسيا وأمركيا، بل وعلى العلاقات الاجتماعية والمشاعر، والبيئة السياسية، والمواقف الأيديولوجية.
وكانت "الطبعة الأولى" للاتحاد الروسي، التي ولدت عقب انهيار الاتحاد السوفيتي واستقلال روسيا الجديدة عن روسيا الاشتراكية السوفيتية "تغيرت جذرياً".
تاريخياً، لم تسقط العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة إلى هذا الدرك السحيق الذي هوت أليه في الوقت الراهن، لا في العهد القيصري ولا في العهد السوفيتي، حتى في عزّ احتدام الحرب الباردة.
أما اليوم، فتمر العلاقة بين موسكو وواشنطن بمرحلة انتقالية نحو حالة نوعية جديدة أكثر تعقيداً، وأعلى توتراً وأخطر فعلياً من كل المراحل السابقة.
وهذه المرحلة بدأت معالمها في الظهور بالفعل، من حيث حجمها وأهميتها ومدى خطورتها.
وهي مرحلة لا يمكن مقارنة التغيرات الحبلى بها في السياسة الخارجية، حتى بتلك التغيرات الهائلة التي شكلت مفاجأة للعالم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وزوال قوة عظمى كانت نداً للولايات المتحدة طوال عقود.
فروسيا تحولت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي إلى استجداء المساعدات من الولايات المتحدة وقبول الإملاءات بطيبة خاطر حسن نية، وهو ما دفع ثمنه حينها العديد من دول العالم، بدءأ من العراق وفلسطين وأفغانستان ومروراً بنيكاراغوا وأثيوبيا وانتهاء بيوغوسلافيا التي تم تقسيمها إلى دويلات متناحرة غير مستقرة.
لكن الحرب الأوكرانية غيّرت موقع روسيا الدولي ومكانتها ودورها في العالم، فهي تعني تغييراً جذرياً في الظروف الخارجية، وبالتالي، الأهداف والغايات والاستراتيجية وتكتيكات اللعبة.
وفيما يأتي بعض التغييرات الأكثر أهمية:
أولا: الجديد حتى مقارنة بالفترة 2014-2022، يتمثل بالوضع الذي تواجهه روسيا مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، وتحولها إلى صراع مع الولايات المتحدة والغرب المعبأ سياسياً.
وهذه التعبئة أوصلت درجة الوحدة والالتفاف حول الولايات المتحدة بين الدول الناطقة باللغة الإنجليزية وأوروبا والحلفاء الآسيويين إلى مستويات غير مسبوقة من قبل.
ولم تشمل بريطانيا وبولندا ودول البلطيق فحسب، بل جرّت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا أيضًا لاتخاذ مواقف حادة مناهضة لروسيا.
ولأول مرة في تاريخ روسيا، لم يعد لديها في الغرب حلفاء فحسب، بل حتى محاورون قادرون على لعب دور الوسطاء و"المترجمين" وما شابه.
وانهى اندلاع الحرب في أوكرانيا الحياد التقليدي لعدد من الدول الأوروبية بشكل كامل، ولم يعد موجودا، ليس فقط في سياسة فنلندا والسويد، اللتان قررتا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، ولكن أيضًا بالنسبة للنمسا وأيرلندا وحتى سويسرا، التي ليست جزءًا من أي رابطة، والتي انضمت بالفعل إلى التحالف المناهض لروسيا.
كما يميل حتى الفاتيكان إلى جانب هذا التحالف الذي يبلغ عدده نحو خمسين دولة حول العالم.
ثانيا: صحيح أن الولايات المتحدة والدول الغربية فشلت في فرض عزلة سياسية عالمية على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، لكن الصحيح أيضا أنها تمكنت من استخدام المؤسسات الدولية لصالحها.
وتمكن الغرب إلى جانب السيطرة على أجهزة هذه المؤسسات، من تحقيق أغلبية الأصوات الداعمة للقرارات المناهضة لروسيا.
ونتيجة لذلك، فإن المنظمات الدولية التي لعبت موسكو دورًا نشطًا في إنشائها والتي لعبت فيها منذ فترة طويلة أحد الأدوار الرائدة، معتبرة إياها أسس نظام عالمي عادل - الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا - وجدت نفسها موجهة ضد روسيا.
وحتى المشاركة الفعلية للممثلين الروس في منتديات هذه المنظمات أصبحت تعتمد على قرارات سلطات الولايات المتحدة والدول الأوروبية.
وتعرض وضع روسيا كعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للهجوم، كما يجري التحايل على حق النقض الذي تتمتع به روسيا في مجلس الأمن من خلال إحالة القضايا المتعلقة بالنزاع في أوكرانيا إلى الجمعية العامة.
ثالثا: أثبت الردع النووي، الذي اعتمدت عليه القيادة الروسية كضمان لحماية المصالح الحيوية للبلاد بشكل موثوق من الهجمات الخارجية، عدم كفايته.
وشكلت التحذيرات التي أطلقها الرئيس الروسي بشأن العواقب الوخيمة على الدول الغربية إذا تدخلت في الصراع الأوكراني لم تمنع المشاركة النشطة والفعالة للولايات المتحدة ودول الناتو في تسليح وتدريب الجيش الأوكراني، ونقل المعلومات الاستخباراتية إلى كييف في الوقت الحقيقي، وكذلك تقديم المساعدات التسليحية والمالية والاقتصادية والفنية واسعة النطاق.
في الواقع، شكّل هذا التدخل الوجه الأكثر سفورا والأكثر نشاطًا للغرب في الحرب دون إرسال قواته المسلحة إلى أوكرانيا.
علاوة على ذلك، فإن تصريحات المسؤولين الروس فيما يتعلق بإمكانات روسيا النووية وتدريبات القوات النووية الاستراتيجية، تم استغلالها ضدها وتفسيرها وتسويقها على نطاق واسع في الغرب ونشرها في جميع أنحاء العالم كدليل على استعداد موسكو لشن حرب نووية.
رابعا: من عجيب المفارقات أن هذه الحملة الإعلامية لم تؤد إلى احتجاجات عامة في الغرب ضد التهديد النووي وإنهاء الدعم العسكري لأوكرانيا.
إن عامل الخوف، الذي كان حاضرا في الوعي العام الأمريكي وكذلك لدى الدول الغربية عامة، وخاصة الأوروبية منها، خلال الحرب الباردة، توقف عمليا عن لعب دور مهم.
ولم تعد الحرب بالوكالة بين حلف شمال الأطلسي والقوة النووية العظمى روسيا تعتبر شيئا خطيرا حقا في الولايات المتحدة وأوروبا.
الأسباب واضحة: إن قرار القيادة الروسية بشن ضربة نووية على الولايات المتحدة أو دول الناتو يعتبر أمرًا لا يصدق نظرًا للطبيعة الانتحارية الواضحة لمثل هذا القرار.
كما أن استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا سيكون له عواقب محدودة و من شأنه أن يعرض روسيا كعدو للإنسانية جمعاء.
علاوة على ذلك - وهذا يبدو لا يصدق - فإن القصف المنهجي لمحطة زابوروجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا من قبل القوات الأوكرانية لا يقابل بأي رد فعل من الجمهور الغربي، ودور أوكرانيا في هذا الموقف غامض، على عكس المنطق السليم، و فالمنظمة الدولية للطاقة الذرية تتستر بشكل أساسي على ما يهدد الأمن النووي لأوروبا.
خامسا: الاستفزازات ضد روسيا لا تنتهي عند هذا الحد، وبالإضافة إلى الحوادث المحتملة المتعلقة بالوقود النووي المستنفد، والتي يمكن أن تثيرها أوكرانيا والغرب، هناك خطر الاستفزازات باستخدام الأسلحة الكيميائية والمواد البيولوجية.
إن تجربة الحرب في سوريا والسيطرة الكاملة للدول الغربية على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تخلق تهديدًا حقيقيًا بالاستفزازات التي ستقع مسؤوليتها على روسيا.
هناك خطر محتمل جدي آخر يتمثل في حوادث قصف محتملة للأراضي أو المنشآت والمنصات العسكرية (الطائرات والسفن) التابعة لدول الناتو، والتي تنظمها أوكرانيا والتي ستحاول كييف إلقاء اللوم فيها على روسيا، كما حدث في نوفمبر 2022 في الأراضي المتاخمة لأوكرانيا مثل بولندا ورومانيا.
قد يكون الغرض من هذه الاستفزازات هو تصعيد الصراع إلى حد الصدام العسكري المباشر بين الناتو وروسيا.
سادسا: لقد تم بسعي أمريكي تدمير علاقات روسيا الاقتصادية مع الغرب والتي تمّ بناءها على مدى عقود طويلة وبصعوبة، خلال أقل من عام واحد.
بدأت حرب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على روسيا الاتحادية في عام 2014، وهي تزداد صرامة باستمرار منذ ذلك الحين، لكنها تصاعدت في عام 2022 إلى حرب اقتصادية ونقدية ومالية شاملة.
ونتيجة لذلك، تبين أن النموذج الجغرافي الاقتصادي الذي اتبعته موسكو منذ انهيار الاتحاد السوفييتي والانتقال إلى علاقات السوق قد تحطم في أهم قطاعاته - العلاقات مع الغرب، شريكها التجاري والاستثماري والتكنولوجي الرئيسي.
لقد واجهت روسيا أمراً لم تكن تتوقعه على الإطلاق: تجميد ومصادرة احتياطياتها السيادية من النقد الأجنبي، وأصول أصحاب المشاريع الخاصة، والاستبعاد الكامل تقريباً من نظام المعاملات المالية بالعملات الغربية.
وبسبب لذلك، لم تخسر البلاد نصف احتياطيات البنك المركزي فحسب، بل خسرت أيضاً القدرة على الوصول إلى الأسواق الغربية.
وبالتالي، فإن التوقعات بأن اللاعبين الاقتصاديين الغربيين، الذين يعملون من أجل مصالحهم الخاصة، سوف يخففون من عواقب الصدامات الجيوسياسية، لم ولن تتحقق في المستقبل القريب على أقل تقدير.
سابعاً: كانت خيبة الأمل الأشد إيلاماً بشكل خاص لموسكو، هي انهيار علاقات الطاقة مع أوروبا بدفع مباشر من الولايات المتحدة وبتدخل عسكري سرّي.
هذه العلاقات، التي أنشأتها ورعتها القيادة الروسية على مدى خمسين عاماً، بما في ذلك فترة الحرب الباردة، كانت تعتبر ضامنة لاستقرار العلاقات بين روسيا وأوروبا، على عكس العلاقات مع الولايات المتحدة، حيث لم يكن هناك شيء من هذا القبيل.
لقد حاولت روسيا بكل الطرق الممكنة تعزيز صورتها كمورد موثوق للغاية لموارد الطاقة إلى دول الاتحاد الأوروبي، كما انطلقت من النقص التجاري في بدائل إمدادات الغاز الروسي إلى الدول الأوروبية.
وكان كثيرون في موسكو يأملون أن يتمكن سلاح الطاقة الروسي ـ صمام الغاز ـ من منع أوروبا من الانفصال عن الاتحاد الروسي.
لكن هذا الرهان فشل أيضاً، بسبب مسارعة واشنطن على عرض غازها المسال على الأوروبيين كبديل عن الغاز الروسي الذي يعتقد على نطاق واسع في موسكو، أن القوات الأمريكية بالتعاون مع نظيرتها النرويجية دمرت أنابيبه (نورد ستريم 1 و2).
وكسرت قرارات الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن استيراد النفط والفحم الروسيين وفرض قيود - مع الرفض التدريجي أيضًا - على واردات الغاز، والتي تم اتخاذها بما يتماشى مع المنطق السياسي البحت، الرابطة المادية الأكثر أهمية بين روسيا وأوروبا، وأحلت الولايات المتحدة محل روسيا كمورد لمواد الطاقة إلى القارة العجوز.
ثامناً: الحدث الأكبر للجغرافيا السياسية في أوروبا هو تفكيك الولايات المتحدة المتسارع للشراكة الألمانية الروسية، القائمة على المصالحة الهائلة - دون أي تكامل مؤسسي - بين روسيا وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وكذلك على الدور الذي لعبه الاتحاد السوفييتي في قضية توحيد ألمانيا بعد انتهاء الحرب الباردة.
وأصبحت العلاقات بين موسكو وبرلين عدائية مرة أخرى: في الوعي العام الألماني، يتم استعادة صورة روسيا المتخلفة والرجعية والعدوانية بسرعة، وفي المقابل ينبعث لدى الجمهور الروسي - على خلفية صور الأسلحة التي قدمتها جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى أوكرانيا - ذكريات غزو هتلر للآراضي الروسية في الحرب العالمية الثانية.
إن العلاقة السامة بين أكبر لاعبين في أوروبا تخدم المصالح الجيوسياسية للولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ولكنها تتشكل لتصبح عاملاً مهماً في عدم الاستقرار في أوروبا في المستقبل.
تاسعاً: لقد أصبحت الحرب الروسية في أوكرانيا بمثابة اختبار ليس فقط لمعارضي روسيا والدول المحايدة سابقاً، بل أيضاً لحلفاء موسكو الرسميين وشركاء التكامل.
فقد كشف هذا الاختبار المفاجئ عن الوضع الفعلي الذي لم يكن من المعتاد التحدث عنه علنًا.
من بين جميع حلفاء الاتحاد الروسي في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، كانت بيلاروسيا فقط هي التي وقفت إلى جانب موسكو وقدمت لها الدعم الحقيقي، بينما اتخذ الآخرون، وكذلك الشركاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، موقفًا إما محايدًا، أو داعما في السر لأوكرانيا، مثل أرمينيا وكازاخستان.
وكان دافعهم الرئيسي هو تجنب الإضرار بالعلاقات مع الولايات المتحدة والغرب بأي شكل من الأشكال والاستفادة من تركيز موسكو على أوكرانيا لزيادة تنويع سياستهم الخارجية والاستمرار في الابتعاد عن روسيا.
ويطرح هذا الوضع سؤالاً أمام موسكو حول مستقبل مقارباتها لمشكلات التحالف والاندماج مع الجمهوريات السوفياتية السابقة.
عاشراً: كان عجز روسيا عن تحقيق نصرسريع وصاعق وواضح في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، سبباً في انخفاض حاد في تقديرات القوة العسكرية الروسية في العديد من البلدان الأوروبية.
وعطفاً على ذلك، فإن نقطة التحول في العلاقات الروسية الأمريكية والغربية عامة لن "تنمو إيجابياً" بعد الآن، ولن يكون من الممكن العودة إلى الوراء؛ المواجهة الصعبة بين روسيا والولايات المتحدة والغرب الجماعي عامة مضمونة لفترة طويلة ومحفوفة بمخاطر كثيرة.
كما أن هزيمة روسيا في هذا الصراع محفوفة بكارثة وطنية، ومن غير المرجح التوصل إلى حل وسط مستدام، ومن المستحيل عمليا التوصل إلى حل وسط على قدم المساواة؛ وكل ما تبقى هو المضي قدما في هذه الحرب.
ويعتبر المورد الرئيسي للسياسة الخارجية لروسيا هو موقف الأغلبية العالمية، التي تسعى إلى تحقيق قدر أكبر من الاستقلال السياسي والاقتصادي والعسكري على المسرح العالمي وإنشاء هويتها الخاصة في إطار الحضارة العالمية، وهذا ما يشجع موسكو على المضي قدما في محاولة بناء عالم متعدد الأقطاب، وهو أمر ترفضه الولايات المتحدة سرا وعلانية، وتحاول مقاومته بشتى السب والوسائل.
إن تطوير التفاعل السياسي والاقتصادي والتكنولوجي والعسكري والإعلامي والثقافي والإنساني مع دول الأغلبية العالمية في جنوب وشرق العالم هو الاتجاه الأكثر أهمية للسياسة الخارجية الروسية في المستقبل المنظور، وذلك على حساتب علاقتها مع الولايات المتحدة والغرب عامة.
هذا ويعد النجاح الاستراتيجي الذي حققته روسيا في مواجهة العقوبات الأمريكية والغربية حقيقيا، فهي تتمتع بالموارد الداخلية والخارجية اللازمة، ولكن إدارة هذه الموارد بشكل فاعل وصحيح تتطلب وجود تضامن وطني وإرادة سياسية قوية لدى القيادة الوطنية الروسية تكون غير مشروطة بإرادة النخبة التي هي في غالبها غربية الهوى وأمريكية المصالح.
أما طرق تحقيق النجاح فهي واضحة بشكل عام، لكنها مسارات صعبة للغاية وترتبط بخسائر وتضحيات لا مفر منها؛ إن مفتاح النصر هو التقييم الرصين للوضع والاتجاهات الأكثر أهمية، والأهداف المحددة بوضوح، والموارد الموزعة بشكل صحيح، واستراتيجية حكومية مجربة.
لقد احترم الروس دائمًا مصالح شركائهم، لكنهم في المقابل توقعوا أن تؤخذ مصالحهم واهتماماتهم المشروعة بعين الاعتبار أيضًا، وهذا على وجه التحديد ما تحدث عنه الرئيس فلاديمير بوتين قبل عقد ونصف من الزمن في مؤتمر ميونيخ للأمن.
آنذاك لم يُسمع صوت بوتين، فقد كان يُنظر إلى روسيا باعتبارها مصدراً للمواد الخام الرخيصة التي لا تستطيع المطالبة برؤيتها الخاصة للهندسة الأمنية العالمية.
ومن هذه الزاوية بالضبط يجب النظر إلى الحرب الدائرة في أوكرانيا، وهذا الصراع الدامي الذي هو أحد الهزات الارتدادية القوية لانهيار الاتحاد السوفيتي، وليس كلها، إذ أن غالبيتها ما زالت مثل الجمر الكامن تحت الرماد.