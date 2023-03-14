رغم صعوبة الوضع.. أوكرانيا تقرر مواصلة الدفاع عن باخموت

قررت السلطات الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، مواصلة الدفاع عن ميدنة باخموت، رغم صعوبة الوضع الميداني، في ظل محاولات القوات الروسية لتوطيق المدينة التي أصبحت رمزا للمقاومة الأوكرانية.

قال مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، والقيادة العسكرية العليا في بلاده، إنهما "اتفقا على مواصلة الدفاع عن المدينة الواقعة في شرق البلاد.

وعقب اجتماع ضم الرئيس وكبار المسؤولين الحكوميين والقادة العسكريين، قال مكتب زيلينسكي في بيان: "بعد النظر في العملية الدفاعية في اتجاه باخموت، عبّر جميع الأعضاء عن موقف مشترك بمواصلة التمسك بمدينة باخموت والدفاع عنها".