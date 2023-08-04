أوكرانيا تحاول حشد تأييد دولي لخطة سلام في مباحثات بالسعودية
تسعى أوكرانيا وحلفاؤها إلى حشد تأييد دولي لخطة سلام خلال محادثات تستضيفها السعودية بعد أيام لكن هناك تساؤلات حول إمكانية مشاركة الصين فيها.
ويأمل دبلوماسيون أوكرانيون وغربيون في أن يسفر اجتماع في جدة لمستشاري الأمن القومي ومسؤولين كبار من نحو 40 دولة عن اتفاق على مبادئ أساسية ستشكل الأساس لأي تسوية سلمية لإنهاء الحرب التي شنتها روسيا في أوكرانيا.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إنه يأمل في أن تؤدي تلك المبادرة إلى عقد "قمة سلام" بحضور زعماء من أنحاء العالم هذا الخريف لتأييد المبادئ المبنية على خطته المؤلفة من 10 نقاط للتوصل إلى تسوية سلمية.
ويقول مسؤولون أوكرانيون وروس ودوليون إنه لا يوجد أي احتمال لعقد محادثات مباشرة للسلام بين أوكرانيا وروسيا في الوقت الراهن في ظل استمرار الحرب وسعي كييف لاسترداد الأراضي عبر هجوم مضاد.
وأشار مسؤولون إلى أنهم لا يتوقعون مشاركة روسيا في اجتماع جدة ولا في قمة السلام. ومن المتوقع أن يبدأ اجتماع جدة غدا الجمعة على أن تدور مناقشاته الرئيسية يومي السبت والأحد.
وتسعى أوكرانيا أولا لتوسيع دائرة الدعم الدبلوماسي لرؤيتها للسلام إلى ما هو أبعد من المجموعة الأساسية من داعميها الغربيين عبر التواصل مع دول الجنوب العالمي مثل الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا وكذلك تركيا.
وقال إيهور جوفكفا كبير المستشارين الدبلوماسيين لزيلينسكي لرويترز يوم الخميس "أحد الأهداف الرئيسية لهذه الجولة من المفاوضات سيكون التوصل أخيرا لتفاهم عام حول طبيعة النقاط العشر".
وتشمل النقاط العشر الدعوة لاستعادة أوكرانيا لوحدة وسلامة أراضيها والانسحاب الكامل للقوات الروسية وحماية إمدادات الأغذية والطاقة والسلامة النووية والإفراج عن كل الأسرى.
لكن مسؤولين غربيين يعترفون أن المبادرة لن تضع إلا ضغطا محدودا على موسكو دون مشاركة الصين التي حافظت على صلات اقتصادية ودبلوماسية قوية مع روسيا ورفضت مطالبات دولية بالتنديد بغزوها لأوكرانيا.
وقال مسؤولون اليوم الخميس إنه لم يتضح ما إذا كان سيشارك مسؤولون صينيون في محادثات جدة سواء بالحضور أو عبر مؤتمر الفيديو. وتلقت الصين دعوة للمشاركة في جولة سابقة من المحادثات في كوبنهاجن في أواخر يونيو حزيران، لكنها لم تلب الدعوة.
وقال مسؤول كبير بالمفوضية الأوروبية، طالبا عدم نشر هويته، "أعتقد أن من الضروري ألا تشارك الهند والبرازيل والشركاء الرئيسيين الآخرين فحسب، بل من الضروري أن تجلس الصين أيضا إلى الطاولة وأن تناقش السلام بشكل واقعي".
وقال جوفكفا إن السفير الصيني لدى أوكرانيا حضر اجتماعات في كييف حول مبادرة السلام، مضيفا أن أوكرانيا تعمل ضمان مشاركة الصين في محادثات جدة. وأضاف "الدعوة على الطاولة".
وقالت الخارجية الصينية: "تعتزم الصين العمل المشترك مع المجتمع الدولي لمواصلة تأدية دور بناء في تهدئة الموقف".