وزير الدفاع الروسي يزور كوريا الشمالية هذا الأسبوع

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الثلاثاء، أن وفداً روسياً برئاسة وزير الدفاع سيرغي شويغو سيزور بيونغ يانغ للاحتفال بالذكرى السبعين لـ "يوم النصر" في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، إن "وفدا عسكريا يترأسه وزير الدفاع سيرغي شويغو، يزور كوريا الشمالية لمدة يومين للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ 70 لانتصار كوريا في حرب 1950-1953".