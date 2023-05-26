بوتين: الوضع بين أرمينيا وأذربيجان يتجه نحو التسوية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إنه على الرغم من الصعوبات، فإنه يشعر بأن أذربيجان وأرمينيا تتجهان نحو تسوية الصراع المستمر بينهما منذ عقود حول إقليم "ناجورنو قرة باغ".

جاء ذلك خلال اجتماع في الكرملين مع زعيمي البلدين أذاعه التلفزيون. وروسيا وسيط رئيسي منذ زمن طويل بين البلدين الواقعين على الطرف الجنوبي الغربي للاتحاد السوفيتي السابق واللذين خاضا حربين كبيرتين خلال العقود الثلاثة الماضية.

وقال بوتين: "في رأيي، بشكل عام، أنه رغم الصعوبات والمشكلات، التي يوجد منها ما يكفي، فإن الوضع يتجه نحو التسوية".

وأضاف أن مسؤولين من أرمينيا وأذربيجان وروسيا سيجتمعون الأسبوع المقبل في محاولة لضمان "حل جميع القضايا العالقة".