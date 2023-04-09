وزير إسرائيلي يلوح بالعودة للاغتيالات ضد قادة الفصائل الفلسطينية

وأضاف الوزير كاتس: "اذا استمر الإرهاب لا أحد محصن في غزة ، ولن يكون هناك إرهاب من جهة ويستمتع بها قادة حماس، وستعود سياسة الاغتيالات المستهدفة".

من جانبه موقع "والا" العبري، عن مسؤول أمني كبير قوله: "نعمل على تهدئة التوترات في الشمال والجنوب والقدس، نحن غير معنيين بالتصعيد".

وتابع المسؤول قائلا: "إذا لزم الأمر سنشن حملة عسكرية في الشمال والجنوب، وحالة التأهب القصوى ستبقى مستمرة على الأقل حتى نهاية شهر رمضان".

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن المنظومة الأمنية العسكرية داخل إسرائيل رفعت حالة التأهب القصوى في مدينة القدس، والمسجد الأقصى، خشية تجدد إطلاق الصواريخ ردا على عمليات القمع التي قد يتعرض لها المصلون من قبل الشرطة الإسرائيلية.