فورين أفيرز: واشنطن مطالبة بـ "إنقاذ إسرائيل من نفسها"

قالت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، إن واشنطن مطالبة حاليًا بـ "إنقاذ إسرائيل من نفسها" وسط استعدادها لشن غزو بري ضد قطاع غزة.

وأضافت المجلة في تقرير لها: "في خضم هذه البيئة السياسية المحمومة في واشنطن، فقد ظهرت أصوات مرتفعة تطالب باتخاذ إجراءات قصوى ضد حماس وفي بعض الحالات، دعا بعض السياسيين إلى القيام بعمل عسكري ضد إيران بسبب رعايتها المزعومة لعملية حماس"، مشيرة إلى الدعم الكامل الذي تقدمه واشنطن لهذه الخطط الإسرائيلية وامتناعها بشكل خاص عن "الحث على ضبط النفس".

لكن المجلة ترى أن واشنطن مطالبة حالياً بأن تكون أكثر هدوءاً من أي وقت مضى وبأن تعمل على "إنقاذ إسرائيل من نفسها"، مشيرة إلى أن الغزو الوشيك لغزة سيشكل كارثة إنسانية وأخلاقية واستراتيجية فهو لن يضر بشدة بأمن إسرائيل على المدى الطويل ويتسبب بتكاليف بشرية لا يمكن تصورها للفلسطينيين فحسب، بل سيهدد أيضًا المصالح الأمريكية الأساسية في الشرق الأوسط، وفي أوكرانيا، ويهدد أيضاً تنافس واشنطن مع الصين على السيطرة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.