فورين أفيرز: واشنطن مطالبة بـ "إنقاذ إسرائيل من نفسها"
قالت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، إن واشنطن مطالبة حاليًا بـ "إنقاذ إسرائيل من نفسها" وسط استعدادها لشن غزو بري ضد قطاع غزة.
وأضافت المجلة في تقرير لها: "في خضم هذه البيئة السياسية المحمومة في واشنطن، فقد ظهرت أصوات مرتفعة تطالب باتخاذ إجراءات قصوى ضد حماس وفي بعض الحالات، دعا بعض السياسيين إلى القيام بعمل عسكري ضد إيران بسبب رعايتها المزعومة لعملية حماس"، مشيرة إلى الدعم الكامل الذي تقدمه واشنطن لهذه الخطط الإسرائيلية وامتناعها بشكل خاص عن "الحث على ضبط النفس".
لكن المجلة ترى أن واشنطن مطالبة حالياً بأن تكون أكثر هدوءاً من أي وقت مضى وبأن تعمل على "إنقاذ إسرائيل من نفسها"، مشيرة إلى أن الغزو الوشيك لغزة سيشكل كارثة إنسانية وأخلاقية واستراتيجية فهو لن يضر بشدة بأمن إسرائيل على المدى الطويل ويتسبب بتكاليف بشرية لا يمكن تصورها للفلسطينيين فحسب، بل سيهدد أيضًا المصالح الأمريكية الأساسية في الشرق الأوسط، وفي أوكرانيا، ويهدد أيضاً تنافس واشنطن مع الصين على السيطرة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
ورأت أن إدارة الرئيس جو بايدن هي فقط من يمكنها الآن منع إسرائيل من ارتكاب خطأ كارثي، وبأنه ينبغي على واشنطن التركيز على مطالبة حليفتها إسرائيل بالامتثال الكامل لقوانين الحرب، كما يتعين عليها أن تصر على أن تجد إسرائيل سبلاً لقتال حماس على نحو لا يؤدي إلى تهجير وقتل جماعي للمدنيين الفلسطينيين الأبرياء.
حالة عدم الاستقرار
واعتبرت "فورين أفيرز" أن هجوم حماس على إسرائيل قلب "مجموعة الافتراضات" التي حددت الوضع الراهن بين إسرائيل وغزة لما يقرب من عقدين من الزمن رأسًا على عقب.
في عام 2005، انسحبت إسرائيل من جانب واحد من قطاع غزة، لكنها لم تنه احتلالها الفعلي. فقد احتفظت بسيطرتها الكاملة على حدود غزة ومجالها الجوي، وواصلت ممارسة رقابة مشددة (بالتعاون الوثيق مع مصر) من خارج المحيط الأمني على حركة سكان غزة والبضائع والكهرباء والأموال.
وأردفت المجلة: "منذ عام 2007، حافظت إسرائيل وحماس على ترتيبات غير مستقرة حيث واصلت إسرائيل حصارها الخانق على غزة، والذي يقيد بشدة اقتصاد القطاع ويفرض تكاليف بشرية باهظة عليه بينما يعمل في الوقت ذاته على تمكين حركة حماس اقتصاديًا من خلال تحويل كل النشاط الاقتصادي إلى الأنفاق والأسواق السوداء التي تسيطر عليها".
واعتبرت "فورين أفيرز" أن القادة في إسرائيل باتوا يعتقدون أن هذا التوازن يمكن أن يستمر إلى أجل غير مسمى، وكانوا يعتقدون أن حماس تعلمت "دروس مغامرات الماضي" من خلال ردود الفعل العسكرية الإسرائيلية غير المتناسبة إلى حد كبير وبأن حماس أصبحت الآن "راضية" بالحفاظ على حكمها في غزة حتى لو كان ذلك يعني السيطرة على استفزازات الفصائل المسلحة الأصغر حجمًا، مثل حركة الجهاد الفلسطينية.
وتابعت: "إن الصعوبات التي واجهتها القوات الإسرائيلية في هجوم بري قصير في عام 2014 قللت من طموحاتها لمحاولة المزيد، فيما تجاهل المسؤولون الإسرائيليون الشكاوى المتواصلة حول الآثار الإنسانية لحصار قطاع غزة، وبدلاً من ذلك، كانت إسرائيل راضية بإبقاء غزة في مرتبة متأخرة مع تسريع خطواتها الاستفزازية على نحو متزايد لتوسيع مستوطناتها والسيطرة على الضفة الغربية".
وترى المجلة الأمريكية أنه كان لحماس أسبابها الخاصة لتغيير سلوكها ومهاجمة إسرائيل.
وانتهت مناوراتها عام 2018 لتحدي الحصار من خلال التعبئة الجماهيرية عبر "مسيرة العودة الكبرى" - بإراقة دماء هائلة عندما فتح الجنود الإسرائيليون النار على المتظاهرين.
وعلى النقيض من ذلك، في عام 2021، اعتقد قادة حماس أنهم حققوا مكاسب سياسية كبيرة من خلال إطلاق الصواريخ على إسرائيل خلال اشتباكات عنيفة في القدس بسبب مصادرة إسرائيل لمنازل الفلسطينيين واستفزازات القادة الإسرائيليين في المسجد الأقصى الذي يعتبر أحد أقدس الأماكن الإسلامية، ويحاول متطرفون في إسرائيل هدمه لبناء معبد يهودي.
وأشارت "فورين أفيرز" إلى أن التصعيد الإسرائيلي المستمر للاستيلاء على الأراضي وهجمات المستوطنين المدعومة عسكرياً على الفلسطينيين في الضفة الغربية أديا إلى خلق وتعبئة جمهور غاضب، وهو ما بدت الولايات المتحدة - والسلطة الفلسطينية- غير قادرين على معالجته.
وقالت إن التحركات الأمريكية العلنية للغاية للتوسط في اتفاق تطبيع إسرائيلي سعودي كانت بمثابة نافذة مغلقة لفرصة حماس للتصرف بشكل حاسم، قبل أن تتحول الظروف الإقليمية ضدها بلا هوادة.
ولا يزال من غير الواضح إلى أي مدى حفزت إيران توقيت أو طبيعة الهجوم المفاجئ، وفق المجلة التي تؤكد أن إيران زادت من دعمها لحماس في السنوات الأخيرة ولكن سيكون من الخطأ الفادح أن نتجاهل السياق السياسي المحلي الأوسع الذي قامت حماس من خلاله بهذه الخطوة.
نقطة تحول
وتقول المجلة: "لقد ردت إسرائيل على هجوم حماس بحملة قصف مكثفة غير عادية، إلى جانب حصار أكثر شدة، حيث قطعت الغذاء والماء والطاقة وحشدت إسرائيل احتياطياتها العسكرية، وأرسلت نحو 300 ألف جندي إلى الحدود واستعدت لحملة برية وشيكة. ودعت إسرائيل المدنيين في غزة إلى مغادرة الشمال خلال 24 ساعة؛ وهو مطلب مستحيل.
وأضافت: "ليس لدى سكان غزة مكان يذهبون إليه لقد دمرت الطرق السريعة، والبنية التحتية تحت الأنقاض، ولم يتبق سوى القليل من الكهرباء، فيما تقع المستشفيات ومرافق الإغاثة القليلة كلها في المنطقة الشمالية المستهدفة".
واعتبر التقرير أن "سعي إدارة بايدن لإنشاء ممر إنساني للسماح للمدنيين في غزة بالفرار من القتال يعد فكرة سيئة للغاية، مشيرة إلى أن الممر الإنساني سيكون "بمثابة تسريع عملية إخلاء غزة من السكان وخلق موجة جديدة من اللاجئين الدائمين، وهو ما سيقدم للمتطرفين اليمينيين في حكومة نتنياهو خريطة طريق واضحة لفعل الشيء نفسه في القدس والضفة الغربية".
ويشير التقرير إلى أنه لا يوجد أي مؤشر على أن القادة السياسيين في إسرائيل يفكرون في العواقب الأخلاقية والقانونية المترتبة على العقاب الجماعي للمدنيين في غزة والدمار الإنساني الحتمي الذي سيحدث في المستقبل، مضيفة بأنه "كلما طال أمد الحرب، كلما أمطر العالم بصور القتلى والجرحى من الإسرائيليين والفلسطينيين، وكلما تزايدت الفرص لوقوع أحداث تخريبية غير متوقعة".
ويتابع: "حتى ولو نجحت إسرائيل في الإطاحة بحماس في القطاع فإنها ستواجه تحديًا جديدًا يتمثل في حكم الأراضي التي انسحبت منها في عام 2005 ثم حاصرتها وقصفتها بلا رحمة في السنوات الفاصلة".
وتحذر "فورين أفيرز" من أن سكان غزة الشباب لن يرحبوا بالجيش الإسرائيلي كمحرر لهم ولن يستقبلوه بالزهور، مشيرة إلى أن أفضل سيناريو لدى إسرائيل التي تحظى بتاريخ من الفشل فيه هو الاستمرار بشن حملة طويلة الأمد لمكافحة التمرد في بيئة معادية لها وفي ظل وجود أناس لم يعد لديهم ما يخسرونه".
أما السيناريو الأسوأ بحسب المجلة فهو: "توسيع نطاق الصراع وعدم البقاء في غزة، وهو أمر محتمل فالغزو المطول لغزة من شأنه أن يولد ضغوطاً هائلة في الضفة الغربية، ولن يكون لدى السلطة الفلسطينية سوى القليل من القدرة ــ أو ربما النية ــ على احتوائه".
وأشارت المجلة إلى أن الصراع الخطير في الضفة الغربية سواء على شكل انتفاضة جديدة أو استيلاء إسرائيلي جديد على أراضي المستوطنين إلى جانب الدمار الذي لحق بغزة، سيكون له تداعيات هائلة.
كما أن من شأنه أن يكشف الحقيقة القاتمة المتمثلة في واقع "الدولة الواحدة" في إسرائيل إلى درجة لا يستطيع حتى آخر المتعصبين إنكارها وقد يؤدي الصراع إلى نزوح جماعي قسري آخر للفلسطينيين، أو موجة جديدة من اللاجئين إلى الأردن ولبنان المثقلين بالفعل بأعباء خطيرة، أو "احتوائهم بالقوة" من قبل مصر في شبه جزيرة سيناء، حسب فورين أفيرز.
وحذرت المجلة من "يحثون إسرائيل على غزو غزة لتحقيق أهداف متطرفة بأنهم يدفعون حليفتهم إلى كارثة استراتيجية وسياسية، وبأن التكاليف المحتملة لهذا الغزو ستكون مرتفعة إلى حد غير عادي سواء من حيث عدد القتلى بين الإسرائيليين والفلسطينيين، أو احتمالات الدخول في مستنقع طويل الأمد، أو التهجير الجماعي للفلسطينيين، كما أن خطر انتشار الصراع كبير بشكل مثير للقلق، خاصة في الضفة الغربية ولبنان، وعلى نطاق أوسع بكثير".