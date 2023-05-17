فقدان 39 شخصاً إثر جنوح سفينة صيد صينية بالمحيط الهندي



أعلنت بكين، اليوم الأربعاء، أنّ سفينة صيد صينية جنحت في المحيط الهندي، ما أسفر عن فقدان كامل أفراد طاقمها وعددهم 39 شخصاً.

وقالت قناة "سي سي تي في" التلفزيونية الحكومية، إنّه "حتّى الآن لم يتمّ العثور على أيّ من المفقودين" وهم 17 صينياً و17 أندونيسياً و5 فيليبينيين، مشيرة إلى أنّ الرئيس شي جينبينغ، أمر على الفور بإطلاق عملية بحث وإنقاذ.