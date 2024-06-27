أذربيجان: تقدم كبير في محادثات السلام مع أرمينيا

أعلن وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف، إحراز تقدم كبير في نص اتفاق السلام بين بلاده وجارتها أرمينيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الخميس مع نظيره الجورجي إيليا دارتشياشفيلي في العاصمة تبليسي.

وذكر بيراموف أنه أطلع دارتشياشفيلي على عملية تطبيع بلاده مع أرمينيا، مبيناً: "لقد شهدنا عددا من التطورات الإيجابية في الأشهر الأخيرة"، بحسب وكالة "الأناضول".

وأردف: "الاتفاق والبروتوكول الموقع بشأن تحديد جزء من الحدود بين أذربيجان وأرمينيا واحدة منها (التطورات الإيجابية) ونجد هذه الخطوة مهمة".

وتابع: "بفضل هذا البروتوكول انتهى احتلال أربع قرى أذربيجانية، لجان تحديد الحدود (للبلدين) تواصل عملها، وسنشهد خطوات إيجابية جديدة في المستقبل القريب".