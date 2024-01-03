خامنئي يعلق على تفجيرات كرمان: الرد سيكون قاسيًا
تعهد المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، بـ"رد قوي وقاسٍ" على المتورطين في تفجيرات خلفت عشرات القتلى والجرحى، في مدينة كرمان جنوب شرق طهران.
وقال خامنئي، في بيان نشره موقعه الرسمي: "ليعلم قساة القلوب المجرمون أن جنود سليماني لن يتسامحوا مع شرهم وجرائمهم، وليعلم هؤلاء المجرمون أنهم من الآن فصاعدًا سيكونون أهدافًا أكيدة والعقاب العادل".
وأضاف خامنئي: "سيكون الرد على التفجيرات قاسيًا"، واصفاً ما حدث في كرمان بأنه "كارثة استهدفت الأمة الإيرانية".
وأعلنت إيران الخميس يوم حداد وطنيا بعد مقتل 103 أشخاص في انفجارين وقعا قرب مرقد اللواء قاسم سليماني في محافظة كرمان، أثناء مشاركة حشود في إحياء الذكرى الرابعة لمقتله بضربة أمريكية، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي.