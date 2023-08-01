بعد استهداف "موسكو سيتي".. الكرملين: الهجوم بالمسيرات يشكل تهديدًا واضحًا لنا
اعترف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن الهجوم بالمسيرات "يشكل تهديدًا واضحًا" على روسيا.
وقال بيسكوف، في إفادة صحفية تعليقًا على الهجوم الأخير، الذي استهدف أحد الأبراج في منطقة "موسكو سيتي"، إن "التهديد بالطبع موجود، وواضح، ويتم اتخاذ إجراءات".
وحول تشبيه الخارجية الروسية للهجمات على أبراج موسكو سيتي بهجمات "11 سبتمبر"، قال بيسكوف، إنه "لا يوجد تشابه على الإطلاق بين هجوم المسيرة على موسكو سيتي ومأساة البرجين في نيويورك".
وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت صباح اليوم، إحباط محاولة هجوم باستخدام 3 طائرات مسيّرة ضد أهداف في موسكو.
وقالت الوزارة "جرى تدمير طائرتين مسيّرتين باستخدام أنظمة الدفاع الجوي بمقاطعة موسكو فيما تم اعتراض مسيّرة أخرى باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية وتحطمها فوق منطقة موسكو سيتي، التي تضم مكاتب لشركات ومؤسسات روسية حكومية".
وكان عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أعلن فجر اليوم، عن اصطدام طائرة مسيّرة بأحد أبراج "موسكو سيتي"، أثناء إسقاط عدد من الطائرات المسيّرة التي حاولت التحليق فوق المدينة، وفق تعبيره.