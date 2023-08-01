بعد استهداف "موسكو سيتي".. الكرملين: الهجوم بالمسيرات يشكل تهديدًا واضحًا لنا

اعترف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن الهجوم بالمسيرات "يشكل تهديدًا واضحًا" على روسيا.

وقال بيسكوف، في إفادة صحفية تعليقًا على الهجوم الأخير، الذي استهدف أحد الأبراج في منطقة "موسكو سيتي"، إن "التهديد بالطبع موجود، وواضح، ويتم اتخاذ إجراءات".

وحول تشبيه الخارجية الروسية للهجمات على أبراج موسكو سيتي بهجمات "11 سبتمبر"، قال بيسكوف، إنه "لا يوجد تشابه على الإطلاق بين هجوم المسيرة على موسكو سيتي ومأساة البرجين في نيويورك".