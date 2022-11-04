بوتين يطالب بـ"إجلاء" في خيرسون ويعلن تعبئة 318 ألف عسكري

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه "ينبغي إبعاد" المدنيين المتواجدين في منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا المحتلّ عن مناطق القتال "الأكثر خطورةً"، حيث تواجه موسكو هجوما مضادا للقوات الأوكرانية.

وقال بوتين خلال حفل مقتضب بمناسبة يوم الوحدة الوطنية الروسية في الساحة الحمراء في العاصمة موسكو، إن "أولئك الذين يعيشون حاليا في خيرسون يجب إبعادهم عن مناطق القتال الأكثر خطورةً"، حسبما أفادت "فرانس برس".

إلى ذلك، وقع بوتين أيضا اليوم الجمعة، قانونا يسمح بتجنيد مرتكبي الجرائم الخطيرة، وفق ما ذكرت وكالة "إنترفاكس".

وأوضحت الوكالة أن القانون يستثني المدانين بارتكاب جرائم الاعتداء الجنسي على أطفال أو الخيانة أو التجسس أو الإرهاب، وفق ما أوردت "رويترز".

في الوقت نفسه، نقلت الوكالة عن بوتين القول اليوم إن روسيا انتهت من تعبئة 318 ألف فرد للخدمة في القوات المسلحة.

وكان بوتين قد أعلن في 21 أيلول/سبتمبر "تعبئة جزئية" في ظل تعرض قوات بلاده لسلسلة من الانتكاسات العسكرية في أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن الخطوة ستشهد استدعاء 300 ألف من جنود الاحتياط للخدمة.