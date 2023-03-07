كيف سيتعامل الجيش الإسرائيلي مع ضباط وجنود الاحتياط الرافضين للخدمة العسكرية؟

موقف الجيش

ووفقًا للتقرير، فإن طياري الاحتياط في السرب 69 الذين أعلنوا أنهم لن يأتوا إلى التدريب غدًا الأربعاء، لن يتم تعريفهم على أنهم رافضون للخدمة العسكرية على الإطلاق؛ حيث يتمتعون بالقدرة على اختيار اليوم الذي يريدون حضوره للتدريب.

وبحسب ما نقلت الصحيفة عن الجيش فإن هؤلاء الطيارين زعموا هذه المرة أنهم لن يصلوا غدًا كما هو مقرر، بسبب مشاركتهم في احتجاج على "الثورة القانونية"، وسوف يلتحقون في يوم آخر يختارونه، وحتى هذه اللحظات، فإنهم لا يعتبرون رافضين أو غائبين.

لكن الجيش اعتبر أنه إذا لم يأتِ جنود الاحتياط إلى التدريب حتى في أيام الأسبوع الأخرى، فسيتم تعريفهم على أنهم غائبون، وإذا مر 20 يومًا على غيابهم، فسيتم اعتبارهم فارين.

وقال التقرير: "على أي حال، لا يعتزم الجيش الإسرائيلي في الوقت الحالي على الأقل، معاقبة أولئك الذين يرفضون أو يدعون إلى رفض الخدمة العسكرية، واتخاذ إجراءات تأديبية ضدهم".