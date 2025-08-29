تنظيم القاعدة يسيطر على بلدة "فارابوغو" الاستراتيجية في مالي (فيديو)

سيطر مسلّحون من تنظيم "القاعدة" على بلدة "فارابوغو" الاستراتيجية الواقعة وسط مالي والتي فرض متشددون فيها تطبيق "الشريعة".

تأتي هذه الخطوة بعد أسبوع من استيلاء مسلحي التنظيم على معسكر الجيش في البلدة، بحسب مصدر محلي لوكالة "فرانس برس".

وفي سياق تصاعد عنف المتشددين في البلد الواقع في منطقة الساحل الأفريقي، تعدّ السيطرة على "فارابوغو" ذات أهمية رمزية.

وكان أحد أول الإجراءات التي اتخذها المجلس العسكري في مالي، بعد استيلائه على السلطة عام 2020، فك حصار فرضه يومها المتشددون على هذه البلدة التي يقطنها مئات السكّان.

وأعلنت "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم "القاعدة" في سلسلة منشورات على منصتها الدعائية "الزلاقة" أنها سيطرت على البلدة وفرضت فيها تطبيق الشريعة.

وأكد مسؤولون محليون منتخبون فروا من بلدة "فارابوغو" أن البلدة أصبحت تحت سيطرة الميليشيا المتشددة.

والأسبوع الماضي، اضطر الجيش لإخلاء معسكره في "فارابوغو"، وهو من أكبر المعسكرات في المنطقة، بعد هجوم شنّه المتشددون.

ومنذ ذلك الحين، لم يتدخل الجيش لاستعادة السيطرة على البلدة ولا حتى على المعسكر، واكتفت السلطات بالاعتراف بتعرّض المعسكر لهجوم، من دون أن تقدم أي حصيلة للخسائر.

وبلدة "فارابوغو" الواقعة على بُعد حوالي 400 كيلومتر شمال العاصمة "باماكو" تُعتبر بلدة استراتيجية بسبب موقعها المركزي في منطقة "سيغو"، وسط البلاد.

وكان قسم من سكّان البلدة فرّوا منها بعد سقوط معسكر الجيش في أيدي المتشددين، لكنّ بعضا من هؤلاء المدنيين بدؤوا بالعودة إلى منازلهم بعدما وافقوا على العيش فيها تحت حُكم المتشددين.

وقال أحد السكان لوكالة "فرانس برس" إن "شيخ القرية وقّع اتفاقاً مع المتشددين ينص على "احترام قوانينهم لذلك قالوا إن بإمكاننا العودة".

بدوره، تساءل مسؤول محلي في حديث للوكالة: "ماذا تريدون من السكان أن يفعلوا؟ البعض ليس لديه مكان آخر يذهب إليه".