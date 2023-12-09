3 قتلى في حريق بمستشفى قرب روما
قضى ثلاثة أشخاص في حريق اندلع في مستشفى بالقرب من روما، ليل الجمعة السبت، في مأساة أثارت تساؤلات حول إجراءات السلامة المتبعة.
وقال رئيس منطقة لاتسيو، فرانشيسكو روكا، للصحفيين أمام المستشفى، إن "الحريق أوقع ثلاث ضحايا لأن الرابع توفي قبل ساعة"، بعدما كان عناصر الإطفاء أبلَغوا في البداية عن مصرع أربعة أشخاص.
وصباح السبت، أرسل وزير الصحة الإيطالي أورازيو سكيلاتشي تعازيه إلى عائلات "المسنين الأربعة الذين لقوا حتفهم"، معربا عن أسفه لهذه "المأساة المروعة".
وأضاف في بيان: "نأمل أن يوضح التحقيق ملابسات الحريق في أسرع وقت ممكن".
واندلع الحريق حوالى الساعة (21,30 ت غ)، الجمعة، في مستشفى سان جيوفاني إيفانجليستا في تيفولي، على بعد حوالي عشرين كيلومترًا من روما.
وتمكنت عملية الإنقاذ من إجلاء نحو 200 شخص.
وأشارت بلدية تيفولي على فيسبوك إلى نقل مرضى العناية المركزة إلى مستشفيات أخرى في المنطقة بينما يتلقى آخرون العلاج في صالة ألعاب رياضية قريبة تابعة للبلدية.
وأعربت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني على منصة إكس (تويتر سابقاً)، عن "أحر تعازيها لعائلات الضحايا" و"وقوفها إلى جانب المصابين".
وأثارت المأساة ردود أفعال شديدة لدى الطبقة السياسية وتساؤلات حول إجراءات السلامة في المؤسسة.
وقالت السلطات إن النيابة فتحت تحقيقًا وسيتم تشريح الجثث للوقوف على ملابسات الحادثة.
واندلع الحريق في القبو قبل أن يمتد إلى المطابخ والطوابق العليا، بحسب وسائل إعلام محلية.