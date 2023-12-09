3 قتلى في حريق بمستشفى قرب روما

قضى ثلاثة أشخاص في حريق اندلع في مستشفى بالقرب من روما، ليل الجمعة السبت، في مأساة أثارت تساؤلات حول إجراءات السلامة المتبعة.

وقال رئيس منطقة لاتسيو، فرانشيسكو روكا، للصحفيين أمام المستشفى، إن "الحريق أوقع ثلاث ضحايا لأن الرابع توفي قبل ساعة"، بعدما كان عناصر الإطفاء أبلَغوا في البداية عن مصرع أربعة أشخاص.

وصباح السبت، أرسل وزير الصحة الإيطالي أورازيو سكيلاتشي تعازيه إلى عائلات "المسنين الأربعة الذين لقوا حتفهم"، معربا عن أسفه لهذه "المأساة المروعة".

وأضاف في بيان: "نأمل أن يوضح التحقيق ملابسات الحريق في أسرع وقت ممكن".

واندلع الحريق حوالى الساعة (21,30 ت غ)، الجمعة، في مستشفى سان جيوفاني إيفانجليستا في تيفولي، على بعد حوالي عشرين كيلومترًا من روما.