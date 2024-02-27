مريم نواز شريف أول امرأة تحكم إقليما في باكستان

أصبحت مريم نواز شريف، ابنة رئيس الوزراء السابق، أول امرأة في باكستان تحكم إقليماً، بعد انتخابها رئيسة للوزراء في مقاطعة البنجاب، التي تعد معقلاً لنفوذ عائلتها.

تولى والدها - المعروف على نطاق واسع باسم "أسد البنجاب" - رئاسة الوزراء ثلاث مرات، وانتهت ولايته الأخيرة في عام 2017.

ويبدو أن عمها شهباز، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، وهو أيضا رئيس وزراء سابق، سيتولى الحكم مرة أخرى، بعد أن وافق حزب الرابطة الإسلامية الباكستاني، الذي تتزعمه العائلة، على الحكم في إطار ائتلاف مع حزب الشعب الباكستاني.