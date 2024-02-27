مريم نواز شريف أول امرأة تحكم إقليما في باكستان
أصبحت مريم نواز شريف، ابنة رئيس الوزراء السابق، أول امرأة في باكستان تحكم إقليماً، بعد انتخابها رئيسة للوزراء في مقاطعة البنجاب، التي تعد معقلاً لنفوذ عائلتها.
تولى والدها - المعروف على نطاق واسع باسم "أسد البنجاب" - رئاسة الوزراء ثلاث مرات، وانتهت ولايته الأخيرة في عام 2017.
ويبدو أن عمها شهباز، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، وهو أيضا رئيس وزراء سابق، سيتولى الحكم مرة أخرى، بعد أن وافق حزب الرابطة الإسلامية الباكستاني، الذي تتزعمه العائلة، على الحكم في إطار ائتلاف مع حزب الشعب الباكستاني.
وشهد التحالف أيضاً دعم نواب البنجاب من حزب الشعب الباكستاني تولي مريم منصب رئيس الوزراء، إذ ستتولى رئاسة الإقليم الذي يبلغ عدد سكانه 127 مليون نسمة؛ أي أكثر من نصف سكان البلاد.
وأدت مريم، الإثنين، اليمين الدستورية محاطة بوالدها وعمها. وقالت إن توليها المنصب يوازي "صناعة التاريخ".
وأكدت للمشرعين الإقليميين بعد أن انتخبوها لهذا المنصب: "إنه انتصار لكل امرأة، وانتصار لكل ابنة وأم"، مضيفة: "إنه دليل على أن كونك امرأة وابنة لا يمكن أن يقيد أحلامك".