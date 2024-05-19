حادث طائرة رئيسي.. تأهب في البيت الأبيض وبايدن يقطع إجازته

وضعت حادثة سقوط طائرة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، البيت الأبيض، في حالة من التأهب، فيما قطع الرئيس الأمريكي جو بايدن إجازته لتلقي إحاطة عاجلة بشأن الحادث من إدارته.

وقال البيت الأبيض في بيان، "تم إطلاع الرئيس بايدن على تقارير بشأن حادثة مروحية الرئيس الإيراني".

وكشفت قيادات في الجيش الأمريكي لوسائل إعلام أمريكية، أنها على تواصل دائم مع القيادة الأمريكية الوسطى للوقوف علر آخر التطورات بشأن الحادث.

من جانبها قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إنها تتابع عن كثب التقارير المتعلقة بتحطم طائرة هليكوبتر كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

ومساء الأحد، تعرضت الطائرة المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني ومسؤولين من بينهم وزير الخارجية أمير حسين عبداللهيان، لحادث يرجح أنه تسبب بتحطمها في منطقة تمتاز بتضاريسها الصعبة في محافظة أذربيجان الشرقية، بينما كانت في طريق العودة من زيارة رسمية لأذربيجان.