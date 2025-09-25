"أردوغان محترم للغاية".. ترامب يحث الرئيس التركي على وقف شراء النفط الروسي

حثّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، نظيره التركي رجب طيب أردوغان على التوقف عن شراء النفط من روسيا، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط على موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أردوغان في المكتب البيضاوي: "أود أن يتوقف عن شراء أي نفط من روسيا بينما تواصل روسيا هذه الحرب".

وأشاد ترامب بالعلاقات التجارية بين واشنطن وأنقرة، قائلاً: "لدينا علاقات تجارية واسعة مع تركيا، فهي تصنّع منتجات رائعة، نشتري منها الكثير، وهم يشترون منا الكثير".

وأضاف: "أسس الرئيس أردوغان جيشاً عظيماً، ويشرفنا أن نستضيفه في البيت الأبيض".

وأكد ترامب على عمق علاقته الشخصية مع نظيره التركي: "أنا والرئيس أردوغان صديقان منذ زمن طويل، إنه شخص محترم للغاية، ويحظى باحترام كبير في بلده، وفي جميع أنحاء أوروبا والعالم".

من جانبه، عبّر الرئيس أردوغان عن ثقته بقدرة البلدين على تجاوز التحديات الإقليمية، قائلاً: "أعتقد أننا سنجد فرصة لمناقشة علاقاتنا بشكل مفصل سواء فيما يتعلق بملف مقاتلات إف-35، وإف-16، أو بنك خلق التركي".

وأضاف: "أنا وترامب سنتمكن معاً من التغلب على المشكلات في المنطقة".