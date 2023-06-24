قائد فاغنر يعلن إنهاء الحملة العسكرية باتجاه موسكو

أعلن قائد قوات فاغنر الروسية، يفغيني بريغوجين مساء السبت إنهاء الحملة العسكرية باتجاه العاصمة موسكو.

وقال "بريغوجين" في بيان صوتي، إن القوافل العسكرية التي كانت تتقدم باتجاه موسكو ستعود قواعدها العسكرية، حقنا للدماء، معلنا إنهاء "الحملة العسكرية"، باتجاه العاصمة.

وأكد قائد قوات "فاغنر" بأن قواته تحركت في النهار باتجاه العاصمة، وكانت على بعد 200 كيلو متر فقط من موسكو.

ونقل مراسل "إرم نيوز" عن شهود عيان في روستوف، بدء قوات فاغنر الانسحاب من مركز المدينة، والعودة إلى قواعدها السابقة.