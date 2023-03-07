بايدن وكبار معاونيه يتحاشون لقاء نتنياهو.. تقرير عبري: علاقات واشنطن بإسرائيل "تزداد اضطراباً"

أكد تقرير عبري، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية "تزداد اضطراباً"؛ بسبب سياسات حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية، خاصة فيما يتعلق بالملف الفلسطيني، وأن الرئيس الأمريكي جو بايدن رفض لقاء نتنياهو.

وشهدت العلاقات بين واشنطن وتل أبيب توتراً في العديد من الملفات منذ تشكيل حكومة نتنياهو الجديدة، أبرزها ما يتعلق بملف الاستيطان في الضفة الغربية، والتوتر الأمني الذي تسعى الولايات المتحدة لاحتوائه ومنع الانجرار نحو التصعيد خلال شهر رمضان.

علاقات مضطربة

وقال تقرير لصحيفة "معاريف" العبرية إن العلاقات الإسرائيلية الأمريكية مضطربة، خاصة وأن المسؤولين في الولايات المتحدة "غاضبون من سياسة حكومة نتنياهو تجاه الفلسطينيين"، مضيفاً: "سيكون لذلك ثمن أكبر مما نعتقد".

وأوضح التقرير أن "رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي، الذي زار إسرائيل قبل عدة أيام، لم يطلب لقاء نتنياهو"، مشيراً إلى أن "مصادر أمريكية أكدت أنه لو عُرض عليه لقاء كهذا كان سيرفصه".

وكشفت "معاريف" أن لقاء ميلي مع المسؤولين الإسرائيليين عرف "مناقشة غير مسبوقة بشأن العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، بما يتوافق مع الرسالة القاسية والمهينة التي وجهها الأمريكيون ضد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بعد كلامه عن قرية حوارة الفلسطينية".