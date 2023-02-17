تركيا تجبر فريقا أمنيا إسرائيليا على تسليم أسلحته خلال مهمة إنقاذ ضحايا الزلزال

اضطر فريق الأمن الإسرائيلي المرافق للوفد الطبي التابع للجيش الإسرائيلي، الذي توجه قبل نحو أسبوع للمساعدة في مهمة البحث والإنقاذ في أعقاب الزلزال المميت الذي ضرب تركيا، إلى تسليم أسلحته عندما وصل الأراضي التركية، وفقًا لما أكد الجيش الإسرائيلي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وحسب "يديعوت أحرونوت"، رافق الوفد الطبي الإسرائيلي إلى تركيا جنود من القوات الخاصة من وحدة النخبة "شيلداغ"، الذين كان من المفترض أن يؤمنوا الكوادر الطبية في الميدان.

ووصل الجنود بأسلحة ووسائل خاصة، لكن عندما وصلوا إلى تركيا، اكتشفوا أن الأتراك رفضوا السماح لهم بالتسلح على أرضهم. واضطرت القوة إلى تسليم أسلحتها.

وأخبر المسؤولون الأتراك الفريق الأمني الإسرائيلي أن "هذا غير مقبول في بلادنا، ونظرًا لعدم امتلاك فرق الدول الأخرى أسلحة، فإن إسرائيل لا تستطيع فعل ذلك أيضًا، وعليهم التقيد بذلك".