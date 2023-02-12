زيلينسكي يقيل مسؤولًا كبيرًا ويتعهد بمواصلة "حملة التطهير"

وأضاف في إشارة إلى حملة التطهير "كل هذا النشاط لا يتعلق فقط بوقائع معينة أو إجراءات جنائية... ستواصل الدولة تحديث المؤسسات نفسها. يجب ضمان نقاء عمل الهياكل (التنظيمية لمؤسسات) الدولة".

وقال وزير الدفاع الأوكراني يوم الخميس إن مئات المسؤولين في الوزارة أو القوات المسلحة أحيلوا لتحقيقات تأديبية خلال العام الماضي بعد عمليات تدقيق داخلي وإنه "لا يتسامح مطلقا" مع الفساد.