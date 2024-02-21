لافروف: مستعدون للتعامل مع أيّ رئيس ينتخبه الأمريكيون

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن استعداد بلاده للتعامل مع أي رئيس ينال ثقة الأمريكيين، مشيرًا إلى أن موسكو تدرك أن واشنطن لن تغيّر مسارها تجاه روسيا.

وفي مقابلة مع صحيفة "غلوبو" البرازيلية، نقلتها وسائل إعلام روسية، قال لافروف ردًّا على سؤال حول وجود مرشّح مفضّل لدى موسكو في الانتخابات الأمريكية: "ليس لدينا أوهام، ولا نتوقّع أن يتغيّر المسار المناهض لروسيا في الولايات المتحدة في المستقبل المنظور، نحن على استعداد للتعامل مع أي زعيم يثق به الشعب الأمريكي".