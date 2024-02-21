لافروف: مستعدون للتعامل مع أيّ رئيس ينتخبه الأمريكيون
أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن استعداد بلاده للتعامل مع أي رئيس ينال ثقة الأمريكيين، مشيرًا إلى أن موسكو تدرك أن واشنطن لن تغيّر مسارها تجاه روسيا.
وفي مقابلة مع صحيفة "غلوبو" البرازيلية، نقلتها وسائل إعلام روسية، قال لافروف ردًّا على سؤال حول وجود مرشّح مفضّل لدى موسكو في الانتخابات الأمريكية: "ليس لدينا أوهام، ولا نتوقّع أن يتغيّر المسار المناهض لروسيا في الولايات المتحدة في المستقبل المنظور، نحن على استعداد للتعامل مع أي زعيم يثق به الشعب الأمريكي".
وبحسب لافروف، فإن النخبة الأمريكية بغضّ النظر عن انتماءاتها الحزبية تعتبر روسيا "خصمًا وتهديدًا"، وأضاف وزير الخارجية الروسي أن "الرئيس السابق (دونالد ترامب) لم يفعل شيئًا لتحسين العلاقات الروسية الأمريكية خلال السنوات الأربع التي قضاها في البيت الأبيض".
ومن المقرّر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ويتنافس دونالد ترامب ونيكي هالي على ترشيح الحزب الجمهوري. كما أعلن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن نيّته إعادة انتخابه عن الحزب الديمقراطي.