تقرير: المعارض السنغالي عثمان سونكو مقرب من تنظيم الإخوان‎

ومن المفارقات أن سونكو، الذي يوصف بـ "المتدين" وأبدى كثيراً رغبته في تطبيق عقوبة الإعدام بالبلد الإفريقي، يتمتع بدعم واسع من اليسار الفرنسي.

وأبدى جان لوك ميلانشون دعمه بشكل صريح وعلني لسونكو، وانزعاجه مما يحدث، عبر تغريدة قال فيها: "أوسمان سونكو يمثل السنغال الديمقراطية ضد قانون المتنفذين والتلاعب القضائي".

وذكرت الصحيفة أن مصير عثمان سونكو، الخصم الرئيسي للرئيس ماكي سال، يحظى باهتمام بالغ في الأوساط السنغالية والدولية.

وتضيف الصحيفة أن السنغال بعد الانقلاب الأخير في النيجر أصبح يُنظر إليه على أنه قلعة محاصرة؛ بسبب الانقلابات في دول المنطقة.

وأدى تنازل الرئيس ماكي سال عن ترشحه لولاية ثالثة في تخفيف حدة التوتر في البلد جزئيا، حيث بدأت حرب الخلافة الشديدة داخل الائتلاف الحكومي، والذي يحظى فيه رئيس الوزراء الحالي أمادو بتقدير الحلفاء الفرنسيين والجهات الدولية، وتشكل ثروته الهائلة وشبكة علاقاته الواسعة نقطة لصالحه.