هل تغير المُسيرات الإيرانية موقف إسرائيل الحذر من الحرب الأوكرانية؟

تساءل تقرير عبري اليوم الثلاثاء، حول إمكانية أن تغير المسيرات الإيرانية التي تستخدمها روسيا في أوكرانيا، من موقف إسرائيل الحذر من الحرب الأوكرانية.

وقال التقرير الذي أعدته صحيفة "جيروزالم بوست" العبرية، إنه مع تزايد استخدام روسيا للطائرات الإيرانية المسيرة وغيرها من الأسلحة في هجومها المستمر على أوكرانيا، يجري الحديث حول ما إذا كان ينبغي على إسرائيل أن تتدخل في الحرب الأوكرانية.

ولفت التقرير العبري، إلى أن "إسرائيل وبحسب التقارير الدولية، متورطة أكثر مما كانت عليه في بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث أنها تتبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف حول الطائرات الإيرانية بدون طيار".

وأوضح التقرير العبري، أن "إسرائيل تسمح أيضاً لشركات التكنولوجيا بالعمل في أوكرانيا ضد الطائرات بدون طيار، كما أنها تغض الطرف عن نوايا بعض الدول في نقل الأسلحة الإسرائيلية إلى الأراضي الأوكرانية".

وأضاف التقرير: "على الرغم من ذلك إلا أن إسرائيل ما زالت ترفض تقديم أي مساعدات عسكرية تتجاوز السترات والخوذات لأوكرانيا، وذلك بسبب القلق من عدم الحفاظ على آلية منع الاشتباك مع روسيا، والتي تسمح للجيش الإسرائيلي بمهاجمة أهداف إيرانية في سوريا".

ولفت التقرير العبري، إلى أن "هناك مصلحة أمنية واضحة في أن تتدخل إسرائيل بشكل أكبر وبسرعة في الحرب الأوكرانية"، مشدداً على ضرورة أن تسمح تل أبيب باستخدام تقنياتها المضادة للصواريخ والطائرات بدون طيار في أوكرانيا.

ورصدت أوكرانيا سلسلة من الهجمات الروسية باستخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد 136 في الأسابيع القليلة الماضية، وتنفي إيران تزويد روسيا بالطائرات المسيرة.