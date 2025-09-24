روبيو يحضّ نظيره الروسي على وقف "القتل" في أوكرانيا

حضّ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء، روسيا على وقف "القتل" في أوكرانيا، خلال لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف في نيويورك.

وقال مساعد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت إثر الاجتماع إن روبيو "كرر دعوة الرئيس دونالد ترامب إلى وضع حد للقتل، وضرورة أن تتخذ موسكو إجراءات ذات دلالة بهدف التوصل الى تسوية دائمة للنزاع بين روسيا واوكرانيا".

والتقى وزير الخارجية الأمريكي نظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، غداة تحول في مواقف دونالد ترامب في شأن أوكرانيا.

ولم يدل الوزيران اللذان التقيا في فندق كبير بنيويورك بأي تصريحات للصحافيين.

وبعدما شدد الرئيس الأمريكي لفترة طويلة على هيمنة موسكو العسكرية في أوكرانيا، غيّر موقفه على نحو مفاجئ الثلاثاء، معتبرا أن كييف قادرة على استعادة كل أراضيها من روسيا.

والاجتماع بين روبيو ولافروف يشكل اللقاء الأرفع مستوى بين الولايات المتحدة وروسيا، منذ القمة التي جمعت ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا الشهر الماضي.

وأكدت روسيا الثلاثاء أن أوكرانيا عاجزة عن استعادة ما خسرته من أراض، مؤكدة عزمها على مواصلة هجومها الذي بدأ في شباط/فبراير 2022.

وصرح السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز، الاربعاء، ردا على سؤال طرحته قناة أمريكية عن تبدل لهجة دونالد ترامب، "ترون بوضوح إحباط الرئيس حيال بوتين وخيبة أمله".

وأضاف "لقد وجه دعوات لا تحصى. عقدنا قمما في السعودية وتركيا وألاسكا، وعلى بوتين في نهاية المطاف أن يضع حدا لهذه الحرب".