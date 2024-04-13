الجيش الاسرائيلي: جميع القوات على أهبة الاستعداد لصد أي هجوم إيراني

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إن كل القوات على أهبة الاستعداد وعشرات من الطائرات تقوم بدوريات في إطار الاستعداد للتهديد الإيراني.

وفي ذات السياق، قررت إسرائيل إلغاء الأنشطة التعليمية والرحلات المدرسية وغيرها من الأنشطة الشبابية التي كانت مقررة في الأيام المقبلة، بحسب وكالة رويترز.

في غضون ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم السبت، إن إسرائيل "تترقب عن كثب هجوما محتملا" عليها من جانب إيران وحلفائها في المنطقة، دون تقديم مزيد من التفاصيل عن طبيعة هذا التهديد.

وأضاف جالانت في بيان، أنه يتعين على الإسرائيليين أن يستجيبوا لأي أوامر قد تصدر عن قيادة الجبهة الداخلية بالجيش، التي ترصد الصواريخ القادمة والتهديدات الجوية الأخرى حتى يتمكنوا من معرفة ما إذا كان عليهم الاحتماء أم لا.