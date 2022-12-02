كندا تفرض عقوبات إضافية على إيران بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان"

قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في بيان يوم الجمعة إن كندا فرضت عقوبات إضافية على إيران بسبب حرمان النساء والفتيات من حقوقهن، فضلا عن قمع الاحتجاجات السلمية.

وتستهدف أحدث جولة من العقوبات أربعة أفراد وخمسة كيانات قالت أوتاوا إنها مرتبطة "بانتهاكات طهران الممنهجة لحقوق الإنسان" والإجراءات التي "تهدد السلم والأمن الدوليين".