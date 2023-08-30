الجيش الروسي يسقط 5 مسيرات أوكرانية ويصد هجوما على مطار بسكوف (فيديو)

قال الجيش الروسي إنه أسقط 5 طائرات مسيرة أوكرانية، مؤكداً أن ثلاث طائرات منها فوق منطقة بريانسك الجنوبية وواحدة فوق منطقة أورلوف في الوسط، فيما تم إسقاط مسيرة خامسة فوق مقاطعة كالوغا جنوب غرب موسكو.

وكان ميخائيل فيديرنيكوف، حاكم منطقة بسكوف، قال إن الجيش الروسي صد هجوماً بطائرة مسيرة على مطار المدينة، التي تحمل الاسم نفسه وتقع في غرب روسيا.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها وسائل إعلام روسية دخاناً أسود كثيفاً يتصاعد فوق المطار، واستشهدت بمنشورات لسكان محليين سمعوا دوي انفجارات وإطلاق نار.