إصابات جراء انفجارين شمالي إيران والسلطات تحقق (فيديو)

أسفر انفجاران منفصلان وقعا في مدينتيْ "رشت" و"رضوان شهر" بمحافظة "جيلان" شمالي إيران عن سقوط جرحى وأضرار مادية كبيرة، فيما فتحت السلطات تحقيقاً لتحديد الأسباب.

ووقع الانفجار الأول، فجر الاثنين، في شارع "باهنر" بمدينة "رشت" مركز محافظة "جيلان"، ما أدى إلى تدمير مبنى يضم محال تجارية لبيع الذهب، ومعهد لغات، ومحال ألعاب إلكترونية.

وقال رئيس منظمة الإطفاء في "رشت"، شهرام مومني، إن الحادث نجم عن انفجار غاز، وأسفر عن إصابة 18 شخصًا، نُقل 16 منهم إلى المستشفيات.

وقالت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا" إن الانفجار الثاني حدث مساء اليوم ذاته في "رضوان شهر"، بحسب ما أكده رئيس الإطفاء في المدينة، أصغر وثوق.

وأضاف أن الانفجار لم يسفر عن إصابات، لكنه ألحق أضرارًا مادية بأحد المباني السكنية، مؤكدًا أن "التحقيق لا يزال جاريًا لمعرفة السبب الدقيق".

وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل تُظهر لحظات ما بعد الانفجار في رشت، مع تصاعد الدخان ووجود فرق الإنقاذ في الموقع.

وقالت السلطات المحلية إنها بدأت تحقيقًا فنيًا شاملًا، في وقت تتعالى فيه الدعوات لمراجعة شبكات الغاز في الأبنية التجارية والسكنية.

يأتي ذلك وسط قلق شعبي من تكرار حوادث مشابهة في ظل ارتفاع درجات الحرارة واستهلاك الطاقة في فصل الصيف.