خطاب قديم يكشف هوية مرشح الحرس الثوري لانتخابات الرئاسة الإيرانية

كشف خطاب قديم تم تداوله على نحو واسع في إيران، هوية المرشح الرئاسي المفضل للحرس الثوري الإيراني.

وتداولت وسائل إعلام إيرانية متشددة، الأحد، خطابًا قديمًا يعود إلى العام 2020، لقائد القوة الجوية للحرس الثوري الإيراني، العميد علي حاجي زاده، أعاد فيه الفضل بتطوير القدرات الصاروخية الإيرانية إلى المرشح الأصولي للانتخابات الرئاسية، رئيس البرلمان الحالي، محمد باقر قاليباف.

وكان زاده قال في خطابه إنه "إذا كانت قدراتنا الصاروخية قد بلغت هذا المستوى من القوة، فالفضل الأكبر يعود لرجل ظلّ حتى الآن مجهولًا، وهو الدكتور قاليباف".

وأضاف أنه "رغم كل الجهود التي بُذلت في تطوير القوة الصاروخية الإيرانية، لكن رمز هؤلاء هو حسن طهراني مقدم، لكن الشخص الذي تسبب في زيادة هذه القوة وانتشارها إلى هذا الحد ولم يُذكر اسمه في أي مكان ولا يزال مجهولًا هو قاليباف، الذي كان في فترة ما مسؤولًا عن الحرس الثوري".

من ناحيتها، رأت وسائل إعلام محلية إصلاحية، أن "الخطاب وإن كان قديمًا إلا أنه يحمل دعمًا ضمنيًا من الحرس الثوري للمرشح المتشدد قاليباف، أمام منافسه الإصلاحي النائب مسعود بزشكيان".

من جهته، أعاد قاليباف خلال مقابلة تلفزيونية مساء الأحد، التذكير بما صرح به زاده، قائلًا إنه "بحسب حاجي زاده، أنا من قمت ببناء القاعدة الرئيسية للقوة الصاروخية الإيرانية وتوسعة هذه القوة، بدلًا من الشعارات، هذا هو سجلي وعملي"، مضيفًا أنه "خلال فترة مسؤولية الجنرال الراحل قاسم سليماني في جبهة المقاومة، كنت أقوم بواجبي دون توقف".

بدوره، طلب مساعد ومستشار المرشد الإيراني وأحد قادة الحرس الثوري السابقين، اللواء يحيى رحيم صفوي، بشكل صريح من المشاركين في الانتخابات، اختيار شخص لا "يناقض النظام ولا يختلف مع آراء علي خامنئي".

لكن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، الجنرال رمضان شريف، قال الإسبوع الماضي، إن "الحرس الثوري ليس لديه خيار محدد في الانتخابات ولن يدعم أي مرشح"، فيما يرى مراقبون أن "الحرس يتدخل في الانتخابات بطريقة مختلفة".