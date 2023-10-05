تقرير بريطاني يشكك في سياسات سوناك لمواجهة الركود

شكك تقرير نشرته صحيفة "ذا تايمز" البريطانية في وجود خطة متماسكة لدى الحكومة البريطانية لإخراج البلاد من حالة الركود الاقتصادي.

التقرير قال إن أهم المسائل الاقتصادية التي تواجه حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك حاليًا لا تتعلق بالتخفيضات الضريبية أو قضايا البنية التحتية في البلاد، بل بالخدمات العامة المقدمة للبريطانيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن تكاليف الاقتراض الحكومي وصلت إلى مستويات أعلى مما كانت عليه بعد الميزانية المصغرة التي قدمتها رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تروس العام الماضي، إلى جانب ارتفاع أرقام التضخم.

عقبات

وقالت الصحيفة إن سوناك نفذ الكثير من وعده بإعادة استثمار الأموال المخصصة لمشروع "إتش إس 2" للقطارات السريعة، وتحويلها لتمويل "المئات" من مشاريع النقل الجديدة في وسط وشمالي بريطانيا، حسب ما قاله في مؤتمر حزب المحافظين في مانشستر، إلا أنها أشارت إلى أن تنفيذ هـذه المشاريع يصطدم بعقبات قانونية وسياسية، لكن في النهاية ينبغي تمويلها على كل الأحوال.

واعتبر التقرير أن هذا المشروع يمثل تحولا طفيفا في النهج الشامل الذي يتبناه المحافظون في التعامل مع الاقتصاد والذي يقوم على التمسك بإجراءات التقشف وإحباط أي طموح آخر من خلال النزعة السلبية.

وذكرت الصحيفة أن الأسواق قد تتسامح مع المزيد من الإنفاق مقابل إنشاء الاستثمارات المناسبة، معتبرة أن مثل هذا الإنفاق ضروري للتعامل مع نقاط الضعف الحرجة في الأمن القومي البريطاني والتغلب على فخ الإنتاجية المنخفضة في البلاد.

وفي مؤتمر حزب المحافظين الذي انعقد في مانشستر هذا الأسبوع، كان هناك معسكران أو ثلاثة بشأن الاقتصاد البريطاني، ولكن لم يكن أي منهم مستعداً بعد لتبني ما هو مطلوب حقا، وفق التقرير.