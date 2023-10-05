تقرير بريطاني يشكك في سياسات سوناك لمواجهة الركود
شكك تقرير نشرته صحيفة "ذا تايمز" البريطانية في وجود خطة متماسكة لدى الحكومة البريطانية لإخراج البلاد من حالة الركود الاقتصادي.
التقرير قال إن أهم المسائل الاقتصادية التي تواجه حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك حاليًا لا تتعلق بالتخفيضات الضريبية أو قضايا البنية التحتية في البلاد، بل بالخدمات العامة المقدمة للبريطانيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن تكاليف الاقتراض الحكومي وصلت إلى مستويات أعلى مما كانت عليه بعد الميزانية المصغرة التي قدمتها رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تروس العام الماضي، إلى جانب ارتفاع أرقام التضخم.
عقبات
وقالت الصحيفة إن سوناك نفذ الكثير من وعده بإعادة استثمار الأموال المخصصة لمشروع "إتش إس 2" للقطارات السريعة، وتحويلها لتمويل "المئات" من مشاريع النقل الجديدة في وسط وشمالي بريطانيا، حسب ما قاله في مؤتمر حزب المحافظين في مانشستر، إلا أنها أشارت إلى أن تنفيذ هـذه المشاريع يصطدم بعقبات قانونية وسياسية، لكن في النهاية ينبغي تمويلها على كل الأحوال.
واعتبر التقرير أن هذا المشروع يمثل تحولا طفيفا في النهج الشامل الذي يتبناه المحافظون في التعامل مع الاقتصاد والذي يقوم على التمسك بإجراءات التقشف وإحباط أي طموح آخر من خلال النزعة السلبية.
وذكرت الصحيفة أن الأسواق قد تتسامح مع المزيد من الإنفاق مقابل إنشاء الاستثمارات المناسبة، معتبرة أن مثل هذا الإنفاق ضروري للتعامل مع نقاط الضعف الحرجة في الأمن القومي البريطاني والتغلب على فخ الإنتاجية المنخفضة في البلاد.
وفي مؤتمر حزب المحافظين الذي انعقد في مانشستر هذا الأسبوع، كان هناك معسكران أو ثلاثة بشأن الاقتصاد البريطاني، ولكن لم يكن أي منهم مستعداً بعد لتبني ما هو مطلوب حقا، وفق التقرير.
المحافظون الجدد
وأضاف التقرير أن أقرب هـذه الأطراف لتنفيذ الموقف الصحيح هو "المحافظون الجدد" الذين يقودهم إلى حد كبير أعضاء البرلمان الذين تم انتخابهم في عام 2019، مثل داني كروجر وميريام كيتس، وهم أصغر سنًا إلى حد ما من بقية أعضاء الحزب وأكثر تحفظًا اجتماعيًا.
ووصفت الصحيفة "المحافظين الجدد" بأنهم ينظرون بعين الشك إلى الحلول "التاتشرية" لمشاكل العصر الحديث، (في إشارة إلى رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر)، ويشعرون بالقلق إزاء الضرر الذي يلحق بالأسر البريطانية والحياة العامة نتيجة لتراجع الصناعة وارتفاع معدلات الهجرة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في حين دعت كيتس بشجاعة إلى حذف كل المواد التعليمية غير اللائقة المتعلقة بالتربية الجنسية، وواجهت جماعات الضغط الداعمة للمتحولين جنسياً، وفضحت الدعاية الضارة التي تتم تغذيتها للأطفال باسم "التربية الجنسية"، فإن هـذه الحركة داخل حزب المحافظين تميل بشكل مفرط إلى القضايا الاجتماعية بدلاً من تطوير نهج متميز تجاه الاقتصاد الوطني.
وأردف التقرير أن "هذا أمر مؤسف لأن ازدهارنا المستقبلي وخدماتنا العامة واستقرارنا الاجتماعي والفوز في الانتخابات تعتمد على الاقتصاد".
وأشارت الصحيفة إلى أن "المحافظين الجدد" وقعوا على عدم التصويت لصالح أي ميزانية تحتوي زيادات ضريبية.
وأضافت أنه على الرغم من أن المقترحات الواردة في البيان المصغر لحزب المحافظين التي كانت متواضعة ومعقولة إلى حد كبير، وخاصة ما يتعلق بإزالة معدلات الضريبة الهامشية "السخيفة"، التي تتراوح من 60% إلى 70% على فئات دخل معينة، فإنها لا تشكل بديلاً عن سياسة اقتصادية متماسكة.
أوقفوا الضرائب
وقال التقرير إن تروس، في خطابها أمام مؤتمر المحافظين، سئمت من ترديد شعارها "أوقفوا الضرائب"، لكن ما كان مثيرًا حقًا، بحسب الصحيفة، هو مطالبتها ببناء ٥٠٠ ألف مسكن سنويا، وهي نفسها التي لم تمتلك سياسة تتعلق بملف الإسكان عندما كانت رئيسة للوزراء.
وأضاف التقرير: "كان الأمر أشبه بمشاهدة شخص يمشي معصوب العينين نحو جدار من الطوب ثم تكون ردة فعله بأن يقوم بوضع عصابة أخرى على عينيه، ومن المفترض علينا أن نصدق بأن هذه السيدة (تروس) هي وريثة تلك القائدة العظيمة الليدي تاتشر".
وتابعت الصحيفة: "أما المعسكر الثالث فهو أولئك الموجودون حالياً في الحكومة، الذين ينظرون إلى أنفسهم على نطاق واسع باعتبارهم كتيبة "القرارات الصعبة"، ومن حيث المبدأ، فإنهم يتفقون مع تروس، حيث كان وزير المالية جيريمي هانت نفسه يدعو إلى تخفيض الضرائب على الشركات منذ وقت ليس ببعيد، ولكن على عكس تروس، فهم يدركون أنه يجب اتخاذ الإجراءات في الوقت الصحيح لتصبح ذات فاعلية".
وأضافت الصحيفة أن هانت تفاخر في كلمته بمؤتمر المحافظين بأن بريطانيا تقوم ببناء ثلاثة "مصانع عملاقة"، لكنه لم يذكر مبلغ المليار جنيه إسترليني الذي تم تخصيصه لتأمين تلك الاستثمارات، لأن ذلك يعني الاعتراف ضمنيا بأن العقيدة الاقتصادية لحزب المحافظين مضطرة لإحداث تغيير، بسبب الظروف العالمية الجديدة.
ماذا بقي؟
وتساءلت الصحيفة: ماذا بقي إذًا؟ مضيفة أنه إذا كانت الأموال الحكومية محدودة للغاية بحيث لا تسمح بتخفيض الضرائب بينما الحكومة خائفة للغاية أو غير راغبة في التفكير في زيادة الاستثمار، فلن يتبقى سوى وسيلة اقتصادية مهمة واحدة، وهي إلغاء القيود التنظيمية.
وتابعت: "هناك أموال خاصة جاهزة للاستثمار في المنازل الجديدة والمختبرات والمطارات وخطوط الكهرباء ومواردنا الطبيعية، لكن استمرار مثل هذا النشاط يتطلب إزالة مجموعة كبيرة من الحواجز القانونية والتنظيمية، وهي نفسها التي أدت إلى توقف مشروع "إتش إس 2" للقطارات السريعة.
وختمت "ذا تايمز" تقريرها بالقول إنه على مدى عقد من الزمان، كان الاستسلام للنزعة السلبية هو الطريق الأقل تكلفة على المستوى السياسي بالنسبة للمحافظين الذين يدفعون الآن ثمن تقاعسهم عن العمل، معتبرة أنه فات الأوان لفعل الكثير حيال ذلك.
وأشارت إلى أن ريشي سوناك لا يتمتع حقا بتفويض انتخابي لتنفيذ القرارات التي اتخذها بالفعل، ولا يمكنه حتى تنفيذ أبسط التعديلات حيالها، لكنه في المقابل لا يتحمل كافة هـذه الإخفاقات التي ارتكبها المحافظون.
وأردفت الصحيفة: "يريد الناس سماع خطة متماسكة حول كيفية خروج بريطانيا من حالة الركود التي تمر بها، ولكن، حتى الآن، ومن خلال ما شاهدناه في مؤتمرهم، لا يوجد أحد في حزب المحافظين على استعداد لتقديم مثل هذه الخطط".
المصدر: صحيفة "ذا تايمز" البريطانية