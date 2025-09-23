ترامب: بوسع أوكرانيا استعادة كامل أراضيها "بالصبر ودعم أوروبا والناتو"

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أوكرانيا يمكنها أن تستعيد جميع الأراضي التي استولت عليها روسيا، في تحول من دعوته السابقة إلى كييف بتقديم تنازلات، بحسب "رويترز".

وكشف الرئيس الأمريكي عن موقفه في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اجتماعه مع نظيره الأوكراني فولودومير زيلينسكي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكتب ترامب قائلا: "اعتقد أن أوكرانيا، بدعم من الاتحاد الاوروبي، في وضع يسمح لها بالقتال واستعادة جميع أراضيها في صورتها الأصلية... مع الوقت والصبر والدعم المالي من أوروبا، وبخاصة الناتو، فإن الحدود الأصلية التي بدأت عندها الحرب، هي خيار مطروح للغاية" وفق تعبيره.

وكان ترامب قال في وقت سابق اليوم إنه يتعين على دول الناتو إسقاط الطائرات الروسية التي تنتهك أجواءها.