إسرائيل تترقب قراراً أمريكياً حاسماً بشأن حربها ضد حماس في غزة
أكدت مصادر، اليوم الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي ينتظر مصادقة وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بفتح مخازن الطوارئ الأمريكية المنتشرة في إسرائيل في إطار حربه ضد ميليشيات حزب الله.
وقالت صحيفة "يسرائيل هايوم"، إن "إسرائيل ليست في حاجة للمخزون الأمريكي في إطار الحرب على قطاع غزة وحدها، بيد أن الجيش لا يريد أن يصل إلى وضع (اقتصاد تسليح) في حربه بالجنوب؛ كي لا يجد نفسه وقد آلت الأوضاع إلى مستوى مخزون متواضع حال اندلعت حرب على صعيد الجبهة الشمالية".
واستهلكت أمريكا، في الأشهر الأخيرة، كميات كبيرة من الأسلحة المكدسة في مخازن الطوارئ في إسرائيل؛ إذ أرسلت كميات كبيرة منها إلى كييف ضمن المساعدات العسكرية المقدمة للقوات الأوكرانية في حربها مع الجيش الروسي.
وحسب تقرير الصحيفة الإسرائيلي، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطابه الأخير بضمان تزويد إسرائيل بمساعدات عسكرية كبيرة تُمكنها من الدفاع عن نفسها.
وأبلغت مصادر بالجيش الإسرائيلي الصحيفة، أن طائرات أمريكية مُحمَّلة بالأسلحة والذخائر، وصلت في الأيام القليلة الماضية إلى المطارات العسكرية الإسرائيلية، وأن تدفقات السلاح الأمريكي لإسرائيل مستمرة.
ووصفت مصادر عسكرية إسرائيلية، تحدثت للصحيفة، المساعدات الأمريكية بأنها "غير مسبوقة"، وقالت إن من بين تلك المساعدات ذخائر مخصصة لسلاح الجو وللقوات البرية وغير ذلك.
ولفتت المصادر إلى أن إسرائيل قامت بخطوة غير مسبوقة أيضًا؛ إذ توجهت إلى وزارة الدفاع الأمريكية بطلب استخدام مخازن الطوارئ الأمريكية الموجودة في إسرائيل من جانب، ومن جانب آخر العمل على إعادة ملء هذا المخزون بعد استهلاك جزء كبير منه لصالح القوات الأوكرانية.
يشار إلى أن وجود مخازن الطوارئ الأمريكية في إسرائيل يعود للفترة التي أعقبت حرب أكتوبر عام 1973؛ بغرض مساعدة الجيش الإسرائيلي على التعامل مع حرب حقيقية، فيما بدا أن الوضع الحالي يندرج تحت هذا المسمى بالنسبة للجانبين الإسرائيلي والأمريكي.
وأوضحت الصحيفة أن من بين المعدات والأسلحة المنتظرة التي سيرسلها الأمريكيون إلى إسرائيل في الأيام القليلة القادمة، وصول بطاريتي نظام "القبة الحديدية" المضاد للصواريخ والمقذوفات قصيرة المدى، كانتا بيعتا للقوات المسلحة الأمريكية في وقت سابق؛ بغرض تعزيز قدراتها في مجال الدفاع الجوي، بالإضافة إلى مخزون إضافي من الصواريخ الاعتراضية الخاصة بالنظام وهي صواريخ "تامير".