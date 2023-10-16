إسرائيل تترقب قراراً أمريكياً حاسماً بشأن حربها ضد حماس في غزة

أكدت مصادر، اليوم الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي ينتظر مصادقة وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بفتح مخازن الطوارئ الأمريكية المنتشرة في إسرائيل في إطار حربه ضد ميليشيات حزب الله.

وقالت صحيفة "يسرائيل هايوم"، إن "إسرائيل ليست في حاجة للمخزون الأمريكي في إطار الحرب على قطاع غزة وحدها، بيد أن الجيش لا يريد أن يصل إلى وضع (اقتصاد تسليح) في حربه بالجنوب؛ كي لا يجد نفسه وقد آلت الأوضاع إلى مستوى مخزون متواضع حال اندلعت حرب على صعيد الجبهة الشمالية".

واستهلكت أمريكا، في الأشهر الأخيرة، كميات كبيرة من الأسلحة المكدسة في مخازن الطوارئ في إسرائيل؛ إذ أرسلت كميات كبيرة منها إلى كييف ضمن المساعدات العسكرية المقدمة للقوات الأوكرانية في حربها مع الجيش الروسي.