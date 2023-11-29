الأمم المتحدة تواجه مأزقًا في حفظ السلام بأفريقيا

تواجه الأمم المتحدة مأزقا حقيقيا في منطقة الساحل الأفريقي والقارة الأفريقية عامة؛ بسبب تنامي الرفض لانتشار قواتها لحفظ السلام في المناطق التي تشهد نزاعات وتوترات، بدءا من مالي ووصولا إلى الكونغو الديمقراطية.

وأصبح مستقبل عمليات حفظ السلام في أفريقيا محل تساؤل متزايد، حيث طلبت مالي بشكل مفاجئ مغادرة قوات "مينوسما" في يونيو / حزيران 2023، وتطالب جمهورية الكونغو الديمقراطية بشدة ببدء انسحاب بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية اعتبارًا من شهر ديسمبر / كانون الأول المقبل.

وتتساءل الأمم المتحدة عن كيفية التعامل مع التهديدات التي يشكلها المتشددون والجماعات المسلحة في القارة الأفريقية، وكيفية استبدال قوات حفظ السلام، وهو الموضوع الذي تم طرحه في المؤتمر السابع الخاص بالعلاقات بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وفق ما ذكرته إذاعة "فرنسا الدولية".

وبالنسبة إلى زعماء الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، فإن بعثات حفظ السلام التي يُنظر إليها منذ عقود من الزمن على أنها مكلفة بالرد على العنف المتزايد على الأرض يجب أن تطوّر رؤيتها ومقارباتها، ويقول موسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: "لقد حان الوقت لتغيير النموذج، إن طبيعة هذا التهديد في القارة الأفريقية تحتاج إلى استجابة مناسبة، وقد اقترحنا، نحن الأفارقة أن نوفر القوات".