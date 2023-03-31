أوكرانيا ترفض أي وقف للقتال يبقي روسيا في المناطق المحتلة

استبعد مسؤول أوكراني كبير اليوم الجمعة أي وقف لإطلاق النار في الحرب يتضمن بقاء القوات الروسية في الأراضي التي تحتلها الآن في أوكرانيا.

وجاءت تصريحات ميخايلو بودولياك، وهو مستشار كبير للرئيس فولوديمير زيلينسكي، بعد دعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار من رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو.

وكتب بودولياك على تويتر "أي وقف لإطلاق النار يعني حق (روسيا) في البقاء في الأراضي المحتلة. هذا غير مقبول أبدا".

بالتوازي مع ذلك، نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن مصدر قوله إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على حزمة تمويل بقيمة 15.6 مليار دولار على مدى أربع سنوات لأوكرانيا.

ويهدف ذلك إلى مساعدة البلاد في تلبية احتياجات التمويل العاجلة مع استمرارها في الدفاع عن أراضيها ضد الغزو الروسي.

والقرض هو الأكبر لأوكرانيا منذ الغزو الروسي في 24 فبراير شباط 2022، وأول حزمة مالية كبيرة يوافق عليها صندوق النقد لدولة تخوض صراعا مستمرا.

ويأتي القرار ليضفي الطابع الرسمي على اتفاق على مستوى الخبراء توصل إليه صندوق النقد الدولي مع أوكرانيا يوم 21 مارس آذار ويأخذ بعين الاعتبار مسار أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد الحرب.

ومن المتوقع أن يساعد الاتفاق في جذب تمويلات كبيرة لأوكرانيا من المانحين والشركاء الدوليين ومن بينهم البنك الدولي ومقرضين آخرين.