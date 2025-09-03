القمر "أوفيك 19".. عين إسرائيل الجديدة على إيران واليمن

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الثلاثاء، أن الجيش بالتعاون مع صناعات الفضاء الإسرائيلية أطلق بنجاح القمر الصناعي "أوفيك 19" (أُفق 19) إلى الفضاء، مشيرةً إلى أن من شأنه أن يعزز قدرات إسرائيل في مراقبة مناطق من بينها إيران واليمن.

وبحسب ما أوردته صحيفة "معاريف" العبرية، أُطلق القمر الصناعي باستخدام منصة إطلاق "شافيت" من ميدان تجارب وسط البلاد، مشيرة إلى أن القمر الصناعي مُخصص للرصد الراداري، وذو قدرات متقدمة، وعند دخوله مداره حول الأرض، سيخضع لسلسلة من الاختبارات المصممة للتحقق من سلامته، ومستوى أدائه.

تشرف مديرية الفضاء التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي على برنامج الفضاء الدفاعي، بمشاركة عدة هيئات داخل الجيش، من بينها الوحدة 9900 في شعبة الاستخبارات وسلاح الجو.

وتولّت شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI) دور المقاول الرئيس في تطوير وتصنيع القمر الصناعي، ومنصة الإطلاق، فيما قادت شعبة أنظمة الصواريخ والفضاء المشروع عبر مصنع "الفضاء"، بالتعاون مع قسم "إلتا" الذي صنع منصة الإطلاق، ومصنع MLAM المسؤول عن تطويرها، إلى جانب شركتي "تومر" و"رافائيل" اللتين تولتا تصنيع محركات الصواريخ، بحسب "معاريف".

وتُعد سلسلة أقمار "أوفيك" أقمارًا صناعية إسرائيلية عسكرية مخصصة للتجسس، وجمع المعلومات الاستخبارية.