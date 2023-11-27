غوتيريش يدعو لهدنة إنسانية "كاملة" في غزة
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى هدنة إنسانية "كاملة" في غزة، بدلاً من الوقف المؤقت لإطلاق النار، قائلاً إن "الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم يوماً بعد يوم".
المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك قال، في بيان: "يجب أن يستمر الحوار الذي أدى إلى الاتفاق، وأن يؤدي لهدنة إنسانية كاملة من أجل سكان غزة وإسرائيل والمنطقة الأوسع".
وأضاف: "ستواصل الأمم المتحدة دعم هذه الجهود بكل السبل الممكنة".
وذكر المتحدث أن الأمم المتحدة كثفت تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة خلال الأيام الأربعة الماضية أثناء الهدنة، وأنها أرسلت مساعدات إلى بعض المناطق الشمالية من القطاع الساحلي الذي ظلت أجزاء كبيرة منه معزولة لأسابيع.
وأضاف: "لكن هذه المساعدات بالكاد تلبي الاحتياجات الهائلة لنحو 1.7 مليون نازح".