غوتيريش يدعو لهدنة إنسانية "كاملة" في غزة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى هدنة إنسانية "كاملة" في غزة، بدلاً من الوقف المؤقت لإطلاق النار، قائلاً إن "الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم يوماً بعد يوم".

المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك قال، في بيان: "يجب أن يستمر الحوار الذي أدى إلى الاتفاق، وأن يؤدي لهدنة إنسانية كاملة من أجل سكان غزة وإسرائيل والمنطقة الأوسع".