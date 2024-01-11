روسيا: إحباط هجوم أوكراني استهدف مناطق في العمق

كشفت وزارة الدفاع الروسية اليوم، عن تعرّض ثلاث مناطق لهجمات بطائرات أوكرانية مسيرة، ردّت عليها بقصف مراكز تجمعات القوات الأوكرانية والمسلحين الأجانب الذين يقاتلون في صفوفها، حسب قناة تيليغرام التابعة لوزارة الدفاع الروسية.

وأفادت القناة بإحباط هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي، في حوالي الساعة 04.30 بتوقيت موسكو، حيث اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ثلاث مسيّرات أوكرانية في مناطق مختلفة في الوقت نفسه.

وأكد بيان لوزارة الدفاع الروسية "إحباط هجمات مركبات جوية فوق أراضي مناطق روستوف وتولا وكالوغا".

وبحسب حاكم منطقة كالوغا، فلاديسلاف شابشا، وقع انفجار بطائرة مسيرة على مشارف كالوغا، فوق الهيكل الفني لمحطة الضخ. وأضاف أن المبنى تعرّض لأضرار، لكن لم تقع حرائق أو إصابات.

وتقوم القوات المسلحة الأوكرانية بانتظام بقصف المناطق الحدودية الروسية، وتنفّذ ضربات بطائرات دون طيار في عمق الأراضي الروسية.

وذكرت وزارة الأمن الإقليمي لمنطقة تولا على موقعها على الإنترنت أن المسيرة التي تم اعتراضها فوق منطقة تولا لم تسبب أي أضرار، ولم تُوقع إصابات.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فقد اعترضت الدفاعات الجوية ليلًا ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق مناطق روستوف وتولا وكالوغا.

وأوضحت وزارة الأمن الإقليمي في منطقة تولا أنه تم اعتراض الطائرة دون طيار بعيدًا عن المناطق المأهولة بالسكان.

وفي المقابل، قالت وزارة الدفاع للصحفيين إن أطقم الطائرات دون طيار FPV التابعة لجيش الأسلحة المشترك السادس التابع لمجموعة القوات الروسية "الغربية" دمرت معقلًا مخفيًا للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك.

إلى ذلك، قال النائب الأول السابق لقائد قوات العمليات الخاصة بالقوات المسلحة الأوكرانية، الجنرال المتقاعد سيرغي كريفونوس، في مقابلة مع قناة غرفة الأخبار على يوتيوب، إن أوكرانيا ستواجه هجمات صاروخية أقوى من جانب القوات الروسية.

وقال الجنرال: "في طلقة واحدة، يمكنهم (الروس) إطلاق عدد أكبر بكثير من الصواريخ، يصل إلى 400 أو 500 صاروخ، والسؤال هو أنه ربما لم يحن الوقت بعد لمثل هذه الهجمات الصاروخية الضخمة".