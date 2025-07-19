توقيع إعلان مبادئ لإنهاء القتال في الكونغو الديمقراطية

وقعت جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة إم 23 المتمردة اليوم السبت في قطر إعلان مبادئ لإنهاء القتال في شرق الكونغو.

وبحسب "رويترز"، فقد وقع الإعلان ممثلون عن الجانبين في الدوحة.

وحسب نص الإعلان فإن الجانبين أعلنا التزامهما بتوقيع "اتفاق سلام" بحلول 18 أغسطس القادم.

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وفي مطلع أبريل/نيسان، عقدت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة "إم 23" المتمردة محادثات خاصة، في قطر، وذلك لأول مرة منذ أن شن المتمردون هجومًا خاطفًا في شرق الكونغو.

ومثلت هذه المحادثات، التي استمرت لعدة أيام في الدوحة، أكبر فرصة لوقف الأعمال القتالية منذ أن سيطرت الحركة على أكبر مدينتين في شرق الكونغو.

وقد أسفر تقدم الحركة السريع، منذ يناير/كانون الثاني، عن مقتل الآلاف ونزوح مئات الآلاف.

وتُصر الأمم المتحدة والحكومات الغربية على أن رواندا تقدم الدعم العسكري لحركة إم 23، التي يقودها أفراد من عرقية التوتسي، عبر تزويدهم بالأسلحة والأفراد.

من جانبها، تنفي رواندا هذه الاتهامات، مؤكدة أن جيشها تصرف دفاعًا عن النفس ضد جيش الكونغو وميليشيات أسسها مرتكبو الإبادة الجماعية عام 1994.