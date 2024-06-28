القضاء الأمريكي يسمح بحظر نوم المشردين في الأماكن العامة

وكانت المدن الغربية قد رأت أن الحكم يجعل من الصعب إدارة المخيمات الخارجية في الأماكن العامة، لكن المدافعين عن المشردين قالوا إن معاقبة الأشخاص الذين يحتاجون إلى مكان للنوم من شأنه أن يجرم التشرد.

وفي ولاية كاليفورنيا، التي تضم ثلث سكان البلاد المشردين، قال الحاكم الديمقراطي جافين نيوسوم إن القرار يمنح مسؤولي الولاية والمسؤولين المحليين سلطة إزالة "المخيمات غير الآمنة" من الشوارع.

وأضاف أن "هذا القرار يزيل الغموض القانوني الذي قيد أيدي المسؤولين المحليين منذ سنوات".

من ناحية أخرى، قال المدافعون عن المشردين إن السماح للمدن بمعاقبة الأشخاص الذين يحتاجون إلى مكان للنوم من شأنه في نهاية المطاف أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة.

وعارضت القاضية سونيا سوتومايور القرار قائلة إن "النوم ضرورة بيولوجية، وليس جريمة".

وحذرت من أن "معاقبة الناس على شيء لا يستطيعون السيطرة عليه، مثل التشرد، أمر قاس وغير معتاد".

وجاءت القضية من بلدة غرانتس باس الريفية في ولاية أوريغون، التي استأنفت حكمًا بإلغاء المراسيم المحلية التي فرضت غرامة قدرها 295 دولارًا على الأشخاص الذين ينامون في الخارج بعد أن بدأت الخيام تزدحم في الحدائق العامة.